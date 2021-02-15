包．開箱／薰衣草紫好燒！　Versace「V字包」換上春天新衣夢幻破表

▲《ET FASHION》包．開箱近距離Versace Virtus馬卡龍色夢幻包款。（影／記者鮑璿安攝）

記者鮑璿安 ／專題報導

不光是春天能夠帶給人療癒氛圍，包包也可以，Versace 旗下Virtus包款以溫暖的馬卡龍色系大勢歸來，將薰衣草紫、夢幻櫻花粉色等色彩注入其中，並且連中央的金屬V字圖案也俏皮變成同色系，讓人一眼就深深著迷，現在《ET FASHION》包．開箱帶你近距離欣賞！

▲Virtus包款誕生自2019秋冬系列，本季竟然俏皮化身馬卡龍色系包。（圖／翻攝自品牌官網、IG）

品牌Virtus包款誕生自2019秋冬系列，晚宴包名稱取自羅馬神祗，頗具辨識度，當時推出便一夕爆紅，悄悄搭上最夯的方包熱潮。品牌首席創意長Donatella Versace女士更曾說過：「我將包款命名為Virtus，因為它完美地表達了Versace女人的價值觀：大膽的勇氣、自信的力量與開放的心胸。」

Virtus包款採用飾有V字圖案絎縫的Naplak皮革製成，從輪廓之中嗅到Versace的神秘氣息，而本季竟然俏皮化身馬卡龍色系包款，簡直讓人少女心噴發。

▲連漆面Barocco字母V也悄悄變成同色系，點綴取自Versace標誌性圖案的葉薊屬植物的葉片 。（圖／翻攝自品牌官網、IG）

本季一口氣帶來薰衣草紫、夢幻櫻花粉以及天藍色等，一次完美大家對於夢幻包的想像，運用亮面漆皮使包款呈現亮眼光澤，就連漆面Barocco字母V也悄悄變成同色系，點綴取自Versace標誌性圖案的葉薊屬植物的葉片，更是品牌美學傳統大膽的象徵。

▲輕鬆收納肩帶變成手拿包，滿足日常、跑趴多種需求。（圖／記者鮑璿安攝）

另外，磁扣翻蓋閉合，輕輕一扣即可收納，即便是「晚宴包」，空間依舊充足，另一大亮點就屬肩鍊可收納入袋，一秒成為手拿包，滿足日常與跑趴需求，成功融為一體，光是看到外觀，就告訴人們溫暖的春天已經悄悄來了。

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