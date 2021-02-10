韓網瘋傳從「用手機姿勢」看隱藏性格、愛情觀　四大類型都有準！

▲韓網超夯心理測驗，從「用手機方式」看隱藏性格與愛情觀。（圖／翻攝自《觸及真心》）



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現代人的生活不管什麼事情都脫離不了手機，與手機的緊密連結也讓我們養成了不少習慣，在韓網上便出現了一個心理測驗題目，「從『用手機方式』看隱藏性格與愛情觀」，大約分為四種拿手機的姿勢，有興趣的朋友以下一起來看看你是屬於哪一類型？

▲從滑手機看出個性、愛情觀。（圖／翻攝自國外網站《Bright Side》



Ａ：單手拿手機，用拇指操作功能

如果你習慣用一隻手打字、使用手機，且購買手機時，尺寸能不能讓你一隻手操作，也是你考量的一大重點的話，代表你是一個有自信的人，性格上勤奮努力、不想輸，他人也認為你是個值得信賴的對象。而在感情方面，因為本身比較理智，所以容易躊躇不前，不想受傷也不想浪費光陰，要你真正付出真心需要一段時間。

▲從頭到尾一隻手用手機的舉手！（圖／翻攝自《喜歡的話請響鈴》）



Ｂ：一隻手扶著手機，另一隻手拇指操作

基本上還是只用一隻手操作手機，只是另一隻手依然會下意識扶著，如果你也是這樣，代表你是一個聰明又風趣的人，人緣挺不錯，有耐心也有計畫，能掌握生活不讓它失控。但是在感情方面就不是很聰明，經常會衝動做些讓自己後悔的事。

▲儘管可以一隻手使用，另一隻手依然會下意識的扶著手機。（圖／翻攝自《繼承者們》）

Ｃ：兩隻手一起用，雙手拇指操作

兩隻手一起握住手機，並使用雙手拇指操作的人，代表在工作方面頗有理想與野心，對自己的要求也很高，擅長替人解決問題，用雙手打字通常會比用單手快，所以你可能也不喜歡浪費時間。在感情方面可能屬於悶騷類型，遇見有興趣的對象並不會表現出來，外表裝作很冷氣，但其實內心早已上演多部小劇場，交往後是會撒嬌的類型。

▲兩隻手一起打字真的會比較快！（圖／翻攝自《喜歡的話請響鈴》）



Ｄ：一隻手扶著手機，另一隻手用食指操作

與B有點像，不過這邊說的是主要使用食指來操作螢幕，這樣的人腦袋運轉快速，可能常居於團體中的領導地位，且在藝術領域方面頗有才能與天賦，有一股天生的魅力。雖然朋友們都很喜歡你，擁有一票真心好友，但是遇到另一半時，便會選擇把重心放到愛人身上，與對方能安安穩穩過完下半輩子是你追求的人生。