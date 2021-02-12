亮・珠寶／預算5萬攻經典款　入手卡地亞三環戒、Tiffany微笑線

▲超模Raquel Zimmerman疊戴Tiffany T Smile項鍊與HardWear項鍊。（圖／Tiffany提供，以下同）



記者陳雅韻／台北報導

國際珠寶品牌總予人高不可攀的印象，但仔細探究，其實預算設在5萬元之內，依然能尋得品牌辨識度高的經典之作，款式多為可每日可佩戴的秀氣貴金屬設計，不僅可作為隨身幸運物，也是進入珠寶世界的第一個美好紀念。

▲Tiffany T Smile 18K金項鍊，42,500元。



Tiffany微笑線迷人

Tiffany Blue Box是每個女人的夢想，憑自己的力量獲得小藍盒可以想見滋味美妙，旗下T Smile 18K金項鍊就是讓人能綻放笑顏的設計，優美的微笑弧線充滿正能量，名媛孫芸芸、賈永婕都擁有。

▲男女都能戴的卡地亞Trinity三環戒指，窄版款約29,900元起。（圖／卡地亞提供，以下同）





▲卡地亞Trinity三環戒指，41,100元。





卡地亞經典三環戒

卡地亞（Cartier）經典作品在珠寶圈名聲響亮，Trinity三環戒是其中之一，由路易卡地亞（Louis Cartier）於1924年打造，由18K金、白金與玫瑰金等三色金製作的靈動環圈交織而成，線條簡潔且比例和諧，是男、女都能佩戴的珠寶。

▲梵克雅寶Sweet Alhambra白色珍珠母貝系列優雅耐看。（圖／梵克雅寶提供，以下同）





▲梵克雅寶Sweet Alhambra黃K金珍珠母貝手鍊，38,200元。



梵克雅寶小幸運

四葉幸運草圖案與梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）幾乎畫上等號，品牌於2007年推出Sweet Alhambra®珠寶作品，小巧的設計贏得不少女性芳心，特別是鑲嵌珍珠母貝的幸運草手鍊，散發溫柔光，也乘載著幸運祝福。

▲Chaumet Jeux de Liens 18K玫瑰金紅玉髓手鍊，47,400元。（圖／Chaumet提供）



Chaumet連結情感

Chaumet從1977年起，便以Liens系列連結的線條，詮釋人與人之間的感情，今年新款選用象徵豐盛生命力的紅玉髓、代表和平冷靜的藍玉髓、黑瑪瑙或孔雀石為主角，擴大系列陣容，細緻的設計可單戴或混搭。

▲模特兒佩戴伯爵Rose系列玫瑰珠寶，秀氣的設計饒富女人味。（圖／伯爵提供）





▲伯爵Rose系列鑽石珍珠手鍊，40,500元。





伯爵玫瑰綻放

玫瑰是伯爵（PIAGET）標誌性作品之一，最佳入門款為玫瑰金勾勒出鏤空玫瑰線條的手鍊，花蕊處鑲嵌美鑽，手鍊上同時點綴珍珠或粉紅剛玉，盡顯優雅女人味。