擊退凸小腹和口臭！改善「排便不順」6大方法　喝溫水很有感

編輯／Amanda

現代人生活忙碌、壓力大，飲食作息都不規律，不少人都有排便不順、甚至便秘的困擾，糞便累積在腹中不僅會讓小腹凸出、看起來臃腫，還會使毒素和廢物無法順利排出而影響健康，長期下來還可能導致臉色暗黃、口臭等問題產生。如果你也有排便困擾，可以試試以下6個能幫助緩解便秘的方法，改善排便狀況，讓身體、肌膚都更健康。

1.按摩肚子



適度按摩肚子可以增加腹腔壓力，幫助促進排出。以肚臍為中心，用手掌及手指在肚子順時針按摩，力道有微微的痛感即可。

2.蔬菜水果



膳食纖維可說是幫助排便順暢的重要關鍵，可幫助糞便吸收更多水分，增加體積，以促進排便。日常飲食上除了多吃蔬菜水果，還可以把精緻白米飯麵換成纖維含量較高的雜糧全穀物。

3.養成運動習慣



腹壁肌肉和隔膜在排便過程中都扮演著重要角色，如果這些肌肉無力，也就不容易順利完成排便工作，使得排便不順暢，且運動可幫助促進人體循環代謝，所以定期規律的運動也是幫助維持正常排便的重要環節。

4.喝優格



優格中含有多肽、嗜酸乳桿菌、乳酸雙歧桿菌等益生菌，可幫助改善腸道健康，軟化糞便，進而促進排便，減少毒素殘留體內。但要注意的是，市面上許多優格為了增添風味美味，都含有不少糖分或添加物，要盡量挑選原味、無糖的優格，以免還沒改善排便狀況先變胖。

▲喝水量不足也會引起排便不順。（圖／翻攝IG@innisfreeofficial）



5.多喝溫開水



腸道蠕動緩慢會使食物難以被消化，造成便秘，更會導致體內廢物囤積、腹部脹氣或不適等，除此之外，有些人的便秘更是因缺水引起的，多喝溫熱水可幫助腸道蠕動，讓排便更加順暢，幫助解決便秘問題。

6.適當補充營養補充品



容易便秘的人，腸道裡通常缺乏有益菌，可適時補充益生菌，幫助平衡腸道內菌群。除了益生菌外，消化酶可幫助減輕腸胃負擔、鎂可放鬆平滑肌和大腸肌肉，可依個人狀況，利用營養保健食品適當補充。

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