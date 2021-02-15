韓妞超夯的「吃玉米」心理測驗　「從哪裡開始啃」一秒看出人格特質

▲韓網瘋傳從「吃玉米方式」看出人格特質。（圖／翻攝自JTBC）

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其實每一個人的個性多多少少都會反映在生活瑣事上面，不過原來就連從「吃玉米」也能看出點什麼端倪嗎？近日韓網上便瘋傳了一項「吃玉米心理測驗」，看你「從哪裡開始吃玉米」就能看出你的人格特質，大致上可以分為三種，有興趣的朋友們以下一起來參考看看吧。

Ａ：從玉米的頂端／尾端開始吃

▲從玉米的頂端／尾端開始吃的類型。（圖／翻攝自NAVER）

Ｂ：一開始就把玉米剖成兩半再吃

▲一開始就把玉米剖成兩半再吃的類型。（圖／NAVER）

Ｃ：隨便亂啃

▲隨便亂啃的類型。（圖／NAVER）

一根熱呼呼的烤玉米吃下去暖心又暖胃，烹調方式也非常多種，不只是在韓國地區深受大人、小孩的喜愛，也是許多台灣民眾愛吃的夜市美食之一，那麼上述3種「吃玉米的方式」，你是屬於哪一種呢？（以下結果純屬參考）

《解答》

Ａ：從玉米的頂端／尾端開始吃

習慣從兩端開始吃的人，你擁有的是過人的領導才能特質，很有自己的一套想法與原則，面對事情會採去積極的態度，並按照自己的想法，不會輕易受到他人的影響，所以適合站在帶領眾人的位置上，同時，也喜歡從事些高活動性的休閒運動。

Ｂ：一開始就把玉米剖成兩半再吃

有些人認為玉米太大根，為了方便食用，一開始就會先把玉米用手撥開或是切成兩半，如果你也是這樣的話，那麼可能代表你是一個心思細膩、謹慎神秘的人，雖然表面上看不出什麼，但其實內心很在意別人的想法，很多事情都會藏在心裡面，即便是面對朋友也不會輕易透露。

Ｃ：隨便亂啃

通常在拿到玉米後看哪裡最順眼就直接亂啃，還會一邊啃一邊旋轉、一下吃這裡一下吃那裡，沒有順序與規則可循的人，可能代表著你是一個情感豐沛的人，而做為感性派，你最常做的事就是「想太多」，可以說是有些敏感的人格，想掉眼淚是家常便飯，當接觸一件新事物時，做出的每個決定都會躊躇很久，看似有些脆弱但其實心裡很堅強，比起別人的陪伴大部分更喜歡獨處。

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