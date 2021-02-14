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歐美女生間爆紅「珍珠鍊帶」手機殼　背上身仙氣噴發

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▲珍珠手機鍊 。（圖／翻攝自IG）

▲近期IG上討論度相當高的「珍珠鍊帶手機殼」。（圖／翻攝自IG@shopatelje，以下同）

記者王則絲／台北報導

走在路上最常看到的景象，就是路人們紛紛低頭滑著手機，所以這也常成為給人第一印象的畫面，女孩們除了臉上要化漂亮的妝，身上要穿漂亮的衣服，就連手機殼也要納入整體搭配，精心挑選比別人漂亮才行。近期歐美女生們之間特別喜歡可以斜背在身上的Crossbody 手機殼，讓你可以把手機當作精品小包一樣，尤其是珍珠鍊帶的款式最得少女心。

像是這款「珍珠鍊帶手機殼」最近在IG上的討論度相當高，它來自一個荷蘭的小眾品牌Ateljé，由網紅Yara Michels 所開設，不像眾多的手機殼品牌，品項多到眼眼花撩亂，Ateljé 推出的品項很簡單，就是手機殼和鍊帶，手機殼分為透明和素色款式，鍊帶部分則有長鍊帶和短鍊帶，可一次購買搭配好的組合，也可以全部自選搭配。

▲珍珠手機鍊 。（圖／翻攝自IG）

▲珍珠手機鍊 。（圖／翻攝自IG）

▲珍珠手機鍊 。（圖／翻攝自IG）

▲透明手機殼搭配珍珠鍊帶。

透明的手機殼可以把手機原本的顏色顯露出來，展現裸機的質感，在四角部分都有加強防摔，底部兩側加裝金屬釦環，以方便裝上鍊帶，鍊帶部分有幾種可以挑選，包括最受女孩們喜愛的珍珠系列，一顆顆小小的白色珍珠，其實形狀是不規則的，散發微微光澤，很有復古質感與氣質，與金色飾品特別相襯，長鍊可以背在身上，短鍊則可以繞在手上，兩種一起使用更是仙氣爆棚。

▲珍珠手機鍊 。（圖／翻攝自IG）

▲珍珠手機鍊 。（圖／翻攝自IG）

▲珍珠手機鍊 。（圖／翻攝自IG）

▲細繩鍊帶款式。

若是你比較酷一點，喜歡個性穿搭，覺得珍珠略顯太過淑女的話，Ateljé也提供低調的彈性繩選擇，另外還有兩款金屬鍊帶，分別為金屬鎖鍊和一般玫瑰金色金屬鍊，全部都可以互相搭配使用，像是珍珠短鍊搭配長金屬鍊，就是許多人的搭配首選，個性酷Girl也可以試試用金屬鎖鍊搭配彈性繩。

▲珍珠手機鍊 。（圖／翻攝自IG）

▲金屬鎖鍊鍊帶。

▲珍珠手機鍊 。（圖／翻攝自IG）

▲珍珠手機鍊 。（圖／翻攝自IG）

▲金屬鍊帶。

這類型的Crossbody Phone Cases 其實多家品牌也都有推出，除了精品之外，日本潮牌Nana-nana 也有類似的設計，簡約造型手機殼搭配金屬斜背帶，頗有街頭風格的韻味。

▲nananana手機殼 。（圖／翻攝自官網）

▲Nana-nana Crossbody Phone Case。（圖／翻攝自官網）

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關鍵字：

手機殼, iPhone, 珍珠鍊帶手機殼, 歐美, Ateljé, 小眾

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