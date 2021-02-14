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腫脹有解！學放鬆腿部「簡易6招」，水腫疲憊一掃而空！

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▲▼home spa。（圖／記者曾怡嘉攝）

▲學習簡單按摩手法，在家也能放鬆腿部肌肉和筋膜。（圖／記者曾怡嘉攝）

記者曾怡嘉 / 台北報導

走過挑戰的2020年，根據10/10 HOPE 銷售數據顯示，越來越多人注重身心療癒，十足顯現在泡澡、身體潤膚油、刮痧板等Home Spa 類型商品。趁著春節連假，來一場暖身放鬆的Home Spa，將累積多時的疲憊一掃而空吧！

手護健康照護體系創辦人蔡孟婷物理治療師認為，Home Spa 是每個人都可以在家裡進行，透過淨化、放鬆，讓身體與心靈更加健康的日常儀式。

▲▼home spa。（圖／品牌提供）

▲居家按摩建議調和精露和乳液1：1，為最佳比例。

結合多年淋巴引流與筋膜放鬆的臨床和教學經驗，蔡孟婷分享利用居家護膚時光也能自己操作的腿部筋膜及肌肉放鬆按摩技巧。 搭配滾輪、刮痧板等美容道具，與植物配方保養油、潤膚乳液等產品， 肌膚吸收美容營養成分，同時藉由療癒的自然香氣放鬆心靈。

對現代人來說，經過整天的行走、久坐，加上地心引力影響，雙腿是特別容易感到腫脹不適的部位。 透過筋膜及肌肉放鬆按摩，可使腿部筋膜恢復柔軟與彈性、提升皮膚及軟組織健康、使身型相對緊緻，還可以放鬆大腦內在感知、降低緊繃或疼痛感。

居家筋膜與肌肉放鬆按摩Tips

1.藉由悠長、緩慢的腹式呼吸，讓體內氣體充分交換。
2.取用適量潤膚油或身體乳，以 S 型為腿部交替上油(大腿、小腿、腳踝)。

▲▼home spa。（圖／記者曾怡嘉攝）

3.使用刮痧板向心方向輕刮，口訣：輕、慢、柔。

▲▼home spa。（圖／記者曾怡嘉攝）

4.扭轉肌肉按摩手法(大腿、小腿、大腿)。

▲▼home spa。（圖／記者曾怡嘉攝）

5.淋巴回收滑撫法。
6.再次以輕緩的腹式呼吸作結，迎接身心放鬆的一夜好眠。

推薦按摩產品

▲▼home spa。（圖／品牌提供）

▲NEOM 日安美好身體潤澤霜，200ml，1,700元。

調和乳木果油、椰子油、芒果油，幫助滋養並柔軟肌膚，並添加鎂加強肌肉放鬆，同時打造更舒適的入眠情境。

▲▼home spa。（圖／品牌提供）

▲尼爾氏 NYR 野玫瑰亮采身體潤膚精露，100ml，1,600元。

蘊含有機野玫瑰果油與橄欖葉萃取，使用後肌膚清爽，富含豐富的抗氧化成分，幫助深度修護潤澤肌膚。

加分小道具

▲▼home spa。（圖／品牌提供）

▲1010 玫瑰晶按摩刮痧板，680元。

▲▼home spa。（圖／品牌提供）

▲absolution 玫瑰石英刮痧板，950元。

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關鍵字：

居家按摩, 療癒, 放鬆, 肌肉, 筋膜, 腿部

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