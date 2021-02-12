日妞奉行的「AIYX穿搭法」教你如何藏肉　學起來從此不再出糗

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有時看見別人的穿搭好看，就想一模一樣Copy到自己身上，但穿上後效果卻不如預期，那是因為每個人的身形不盡相同，要學會揚長補短，才能找到最適合自己的穿搭。像是日本女生們，就很懂得隱藏缺點並凸顯優勢，在年輕日妞之間非常流行一種「AIYX穿搭法」，運用在日常穿搭上非常受用！以下一起來看看。

「AIYX穿搭法」簡單來說就是把身形體態大致上分為4種類型，分別為「A」，上身纖瘦、下盤寬厚的體型，為亞洲女性常見的類型；「I」代表整體皆纖細，但是略顯沒有線條，容易看起來55身；「Y」指的則是上身較豐滿或是肩膀較寬的體態；最後「X」是指整體都屬於圓潤的體型。

▲「A」體型的女生，應挑選上身合身、下身寬鬆的穿搭。（圖／翻攝自IG@urban_research）



如果你是屬於「A」類型的女生，肯定時常為自己的梨形體態感到困擾，明明就不胖，但是卻常看起來很臃腫，上身纖瘦的優點要突出，可以利用貼身的上衣搭配寬鬆的下身製造出「上窄下寬」的視覺效果，寬褲、傘裙、A字裙會是你的好朋友。

▲「I」體型的女生本身就很瘦了，重點在於提高腰線。（圖／翻攝自IG@yuuuuukko_）



「I」類型的女生基本上是穿什麼都好看，但是如果身材過於瘦弱，可能反而顯得沒有線條，或是容易看起來55身，所以重點需放在比例的調整，利用高腰設計的下身單品，來讓整個人看起來更「長」。

▲「Y」體型的話可以寬鬆上身單品模糊線條，以凸顯較瘦的下肢。（圖／翻攝自IG@yuuuuukko_）



「Y」類型的體態通常發生在上圍比較豐滿，或是肩膀較寬的女生身上，同樣明明不胖，卻總是看起來很魁梧，虎背熊腰的，這樣的情況下與「A」類型的女孩們相反，應該利用寬鬆的上衣和貼身的下裝來營造出「上寬下窄」，藉著寬鬆的空間來模糊顯胖的線條，下身失蹤的搭配方式也會很適合。

▲「X」體型的女孩也不要放棄穿搭，上寬、下寬正是日妞們最愛的穿搭方式，利用一條「腰帶」就能輕鬆顯現出腰身。（圖／翻攝自IG@shioritakesue、@senseofplace_urtw）



「X」類型的話其實指的就是整體圓潤的棉花糖女孩，穿貼身服裝的話當然就會原形畢露、毫無修飾，但如果從頭到尾都一貫的寬鬆到底，也不好看，重要的地方在於要點出腰身。