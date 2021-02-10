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最時尚的「烏魚子」包裝像巧克力！過年夢幻禮盒清單　竟有米奇水壺

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記者蔡惠如／綜合報導

農曆春節就是拜訪親友的好時機，伴手禮也是必要準備，想展現自己的選物的功力，質感兼具實用的商品最適合，老饕鮮生旗下熱賣的一口烏魚子，推出時髦包裝，讓農曆年傳統食材變時髦零嘴；元本山與萬歲牌則推出米奇禮盒聯名，吃完後還能當儲物盒、隨身水壺，一物兩用也很實用。

老饕鮮生一口烏魚子　傳統時髦
生鮮品牌老饕鮮生，以顛覆傳統飲食文化，強調「食尚」為理念，將家人朋友團聚時刻的高級年節贈禮，以旗下熱賣的一口烏魚子用時髦方式呈現，近期進駐百貨專櫃，推出限定禮盒，以高雅的勃根地紅搭配象徵豐收的魚群，且用精品巧克力的包裝為發想，僅提供現場購買，反催出預購破2千盒銷量。

▲2021年農曆春節禮盒。（圖／各品牌提供）▲2021年農曆春節禮盒。（圖／各品牌提供）

▲2021年農曆春節禮盒。（圖／各品牌提供）

▲2021年農曆春節禮盒。（圖／各品牌提供）

王德傳茶莊　大地回春
百年茶莊王德傳以「欣欣向榮」為主題，以新的一年充滿新希望的意向，設計農曆年節禮盒，採用仿宋工筆技法勾勒群花迎春飛舞，推出「綻放」、「希望」、「豐足」、「向陽」4款春節主題茶禮，禮盒使用胭脂、石榴、杏黃、香檳金等暖色調，襯托花顏的生生不息，售價799元至7,280元。

▲2021年農曆春節禮盒。（圖／各品牌提供）

▲2021年農曆春節禮盒。（圖／各品牌提供）

cama café　有如神助
cama café聯名大甲鎮瀾宮推出「媽祖保庇春節禮盒」，每一包濾掛式咖啡包，都化身為上上簽，祈願在新的一年事事如意、身體安康。售價新台幣880元，全台限量發售，讓2021年最喜氣的紅PLUS神助。

▲2021年農曆春節禮盒。（圖／各品牌提供）

▲2021年農曆春節禮盒。（圖／各品牌提供）

Mrs. Fields　牛來好運
餅乾品牌Mrs. Fields 用獨有的美式風格融合新年元素，推出一系列「牛來好運」春節限定新品．以充滿美國風情的「牛」，結合品牌招牌紅色做點綴，還有鎖定年輕人的美式漫畫風選擇，內含「燕麥葡萄乾核桃餅乾」或經典代表作「牛奶巧克力粒餅乾」等熱門商品，全系列禮盒也附上「Mrs. Fields喜牛」小卡，讓送禮者可寫上祝福心意，售價680元至1,388元。

▲2021年農曆春節禮盒。（圖／各品牌提供）

▲2021年農曆春節禮盒。（圖／各品牌提供）

元本山、萬歲牌　可愛實用
元本山延續去年推出就好評的「米奇造型味付海苔罐」，今年再加碼全新粉嫩包裝的「米妮造型味付海苔罐」，像米奇米妮躲進海苔罐中的設計，俏皮可愛。同集團萬歲牌今年亦首度推出「米奇造型綜合堅果罐」，禮盒包裝吃完了就能當隨身水瓶，美味與實用兼具，可愛造型全家大小都會喜歡，送禮不出錯。

▲2021年農曆春節禮盒。（圖／各品牌提供）

▲2021年農曆春節禮盒。（圖／各品牌提供）

金格甜點　財神駕到
金格攜手藝術家陳盈如推出「財神駕到」聯名系列，兼具藝術與祝福，內有財神駕到烙印蛋糕，加碼長崎蛋糕帶來「長期發財」的寓意，還有「財神駕到」帆布袋與紅包袋，絕對讓收禮者過年喜氣又吸睛，加碼藝術品味打卡都很炫，售價500元至650元。

▲2021年農曆春節禮盒。（圖／各品牌提供）

▲2021年農曆春節禮盒。（圖／各品牌提供）

同場加映：BRITA濾水壺　好水生財
台灣濾水壺銷售第一的德國BRITA，針對即將來臨的春節市場，首度與財神廟「北港武德宮」合作聯名，推出專屬組合，重新演繹財神爺坐騎「黑虎大將軍」，不但把外型變得超可愛，還將頭頂上原本的金元寶，換成「黃金濾心」，超喜氣的包裝限量推出2萬份，要消費者能夠好水生財，售價1,988元。

▲2021年農曆春節禮盒。（圖／各品牌提供）

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關鍵字：

春節, 禮盒, 送禮, 伴手禮

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