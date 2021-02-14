成為自己的靠山！擁抱幸福的「7個心態」，新的一年會更好

▲心靈也要除舊佈新，新年成為更好的自己。（圖／翻攝自FB/tvN drama，以下同）

編輯 / Lily

終於盼到了春節連假，經過了幾天假期的休息沉澱，在新的一年對自己是否有更多的期許？想要變成更好的自己，必須學會「7個心態」，清空舊的才能迎接好的事物降臨，要知道未來有更多美好的事物在等待著你呢！

#保持善良的心

還記得小時候那個天真的自己？長大後做任何事開始想很多、無法做決定，當你感到茫然時，請試著退一步想想，回到最初善良的心，再複雜的事情也會變得清晰。

#不要停止學習

找到一件想學的東西，並堅持下去，當你一天又一天的累積學習，這件事情就會變成你的專長，讓你自信且快樂。而這些東西都能讓生活變得充實有趣。

#學會勇敢的放手

許多的不開心、糾結，都是自己過度執著在一件事情，明知道拖著更辛苦，但仍不願放棄這段關係。既然都是要放手，為何不用轉身美好告別，拖到最後才離開，更讓人心力交瘁，有時候放下不見得是失去，下一段美好的關係或許在轉角等著你。

#當自己的靠山

許多女生容易對感情患得患失，擔心終究會孤單，到頭來還是一個人，要知道靠山山倒、靠人人跑，靠自己才是最好。新的一年學會獨處，把自己當作最強的靠山，無論是工作、生活，甚至是感情，當你有獨當一面的能力，自然不再害怕會失去。

#會花錢也要開拓財源

要記得你的健康和存款是最可靠的兩個東西，不少女生靠著花錢、購物來買開心，但花了錢心裡又空虛，聰明的女生應該懂得該花則花、聰明理財，更有開拓財源的能力，會花錢，更會賺錢，懂得經營自己的生活。

#學會知足

走過2020年，我們才懂家人與自己一切如常，就是最大的幸福。好多人總是看著自己缺乏的而怨天尤人，卻忘記自己擁有的，現在開始必須學會珍惜和滿足，才能得到真正的快樂。

#把自己放在第一位

新的一年，別再因為任何原因，把自己放在最後一位，要知道一人只有一次，有機會就去做自己喜歡的事情，沒有任何人能阻礙你的前進或是去留，除非你自己願意。有時候委屈不一定能求全，就放膽地為自己做一次吧！

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