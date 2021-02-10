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居家新氣象靠這招　水晶財神添財運、喬治傑生糖果盤秀品味　

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▲▼過年精品擺件 。（圖／公關照）

▲施華洛世奇可愛版財水晶擺件，9,490元。（圖／施華洛世奇提供，以下同）
 

記者陳雅韻／台北報導

過年前忙著大掃除，也是轉換居家擺件增添新氣象的好時機，奧地利品牌施華洛世奇（Swarovski）為農曆新年推出一系列帶好運寓意的應景擺件，包括財神造型、牛年擺飾以及金桔掛飾等，為家中空間添喜氣；若偏愛極簡的北歐風格，丹麥品牌喬治傑生（Georg Jensen）花瓶、保溫壺或能裝小零嘴的器皿，都能彰顯好氣質。

▲▼過年精品擺件 。（圖／公關照）

▲限量1000件的施華洛世奇生肖牛限量擺件，12,900元。
 

施華洛世奇全新的農曆新年擺件，主打寓意豐足及生意興隆的財神造型設計，結合了米色、黃色、紅色、黑色及白色水晶很搶眼外，其金錢造型的帽子、歡樂愉快的表情、加上手上的金元寶，模樣相當討喜；而新年迎來生肖牛，品牌限量發行1000件金色水晶牛年擺件，底座刻有「Limited Edition 2021」字樣。

▲▼過年精品擺件 。（圖／公關照）

▲施華洛世奇金桔樹擺件寓意大吉大利，20,900元。

▲▼過年精品擺件 。（圖／公關照）▲▼過年精品擺件 。（圖／公關照）

▲施華洛世奇金桔掛飾（左）2,490元，葫蘆造型掛飾2,990元。

象徵大吉大利的金桔樹擺件是施華洛世奇與北京中央美術學院的設計師攜手合作之作，帶有1547個切割面的有色水晶閃耀迷人光芒，為家居或辦公室增添亮點，從此設計還延伸出金桔掛飾，不僅可發揮巧思裝飾空間，也能作為年節送禮的禮物，另有代表福氣好運的葫蘆吊飾可供選擇。

▲▼過年精品擺件 。（圖／公關照）


▲喬治傑生BERNADOTTE系列王子保溫壺，9,000元。

除了裝飾性的擺件，精緻器皿也能呼應年節歡慶氣氛，招待客人時更顯主人家的好品味，喬治傑生經典作品即是優雅之選，靈感源自1938年瑞典王子SIGVARD BERNADOTTE所設計「王子保溫壺」的BERNADOTTE鏡面拋光不鏽鋼保溫壺，圓潤的流線外型讓人聯想到圓滿順利，且1.6公升容量與長達6小時的保溫於冬日相當實用。

▲▼過年精品擺件 。（圖／公關照）

▲過年可盛裝零嘴的喬治傑生BERNADOTTE系列橡木不鏽鋼碗三件組，4,500元。（圖／喬治傑生提供，以下同）
 

過年少不了瓜子、糖果等小零嘴，漂亮擺放也是一門學問，喬治傑生BERNADOTTE的橡木不鏽鋼碗三件組，大小適中恰好可作為糖果盤；卡地亞（Cartier）生活精品Panthère de Cartier美洲豹系列、Diabolo de Cartier系列也有不同尺寸的托盤，滿足不同需求。

▲▼過年精品擺件 。（圖／公關照）▲▼過年精品擺件 。（圖／公關照）

▲卡地亞Panthère de Cartier美洲豹托盤（左）18,800元，Diabolo de Cartier 托盤中型款15,400元。（圖／卡地亞提供）

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