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放冰箱大NG！正確保存香水5大關鍵　避免變質才能用更久

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▲香水保存法。（圖／翻攝IG,pexels）

▲想延長心愛香氛的使用期限，先學好香水保存方式。（圖／翻攝pexels）

編輯／Amanda

每個美妝品都有不同的保存期限，而能讓人散發迷人香氣的香水香精當然也有，但香水的「保存期限」其實跟保存方式是否正確有著極大關係！不好好保存香水，香水味道會變質、快速消散，快把香水正確保存的5大關鍵學起來，延長心愛香氛的使用年限。

1.放置於避光、陰涼處

陽光、高溫會快速溶解香料、破壞香水成水，使香水的氣味和顏色發生變質，而大多數香水瓶身都是以玻璃製成，光線容易直接射入瓶中，因此將香水放置於陰涼避光處，可幫助穩定香水品質，是保存香水很重要的關鍵。香水保存得當的情況下，開封過的約可存放到2～3年左右，未開封的依情況可存放5～10年。

▲▼正確保存香水5大關鍵。（圖／翻攝pexels、ＩＧ）

▲香水雖然忌高溫但也不宜放冰箱。（圖／翻攝IG@top.perfume.ua）

2.過低溫也不適宜

有些人會想，要避免高溫、陽光，那把香水冰起來不就更好？但其實過高或過低的溫度都不適合，因為過低溫度會破壞香水的恆定溫度，會稀出香料晶體。一般來說，適宜香水保存的溫度應介於攝氏10～27度之間的恆溫。

▲▼正確保存香水5大關鍵。（圖／翻攝pexels、ＩＧ）

▲香水很忌諱搖晃，會加速氣味分子破裂。（圖／翻攝IG@il.mio.segreto.nature）

3.避免搖晃

有些人會習慣在噴香水前先搖晃香水，但實際上完全相反，香水很忌搖晃。香水不是使用壓縮氣體，是香精和酒精的混合物，頻繁地搖晃會使氣味分子混亂，加速分子破裂，導致香味迅速消失。

4.維持香水瓶口緊閉

空氣也是香水質量殺手之一，空氣中的溫度和濕度都會影響香水，因此要盡量維持香水瓶口密封緊閉，像是現今大多數香水都採取噴頭取代瓶口開蓋設計，就是為了阻擋香水與空氣接觸。即使是噴頭設計，使用後也要儘快蓋上瓶蓋，並避免手指或其他液體直接接觸瓶口。

▲▼正確保存香水5大關鍵。（圖／翻攝pexels、ＩＧ）

▲香別太貪心同時開太多支香水。（圖／翻攝IG@ohuprettythings）

5.把握最佳使用時機

任何美妝品都有使用期限，香水也一樣。香水開瓶後，在半年內都是香氛氣味的最佳狀態，若保存得當，約2、3年內可保持氣味不變質，但若想要用到5年以上就比較困難了，所以盡量別太貪心同時開太多支香水。

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關鍵字：

香水, 香氛, 香精, 香味, 香氣, 保存方式, 保存法, 使用期限, 變質

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