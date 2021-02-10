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瘦竹竿出局了！華莎、Jessi 「韓系歐美風」當道　大展性感魅力

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▲韓系歐美風。（圖／翻攝自IG）

▲「韓系歐美風」代表Jessi 與華莎。（圖／翻攝自IG@_mariahwasa）

記者王則絲／綜合報導

大家都知道，要在韓國出道，大部分得先從練習生開始當起，在練習生時期時必須遵守嚴格的飲食控管，以確保出道是最苗條體態，正因為這樣，韓國演藝圈清一色都是瘦如竹竿的女星，不過近年來稍微有了反轉，像是人氣現正高昂的女團MAMAMOO成員華莎、饒舌歌手Jessi，便顛覆了又白又瘦的標準藝人形象，用最自信、自然的體態示範「韓系歐美風」，讓不少少女們也隨之當作目標前進。

▲韓系歐美風。（圖／翻攝自IG）

▲MAMAMOO團員華莎可說是團員中記憶點最高的成員，自然、不做作的風格成就高人氣。（圖／翻攝自_mariahwasa）

華莎為當紅女團MAMAMOO的團員之一，與其他成員相較起來更有記憶點，光看她的五官臉蛋，你可能不會覺得她是那種公認的美女，一開始還曾因為「黑肉底」不符合普遍偶像的外型而被毒蛇網友要求退團，誰知道現在卻成為了人氣超高的團柱。

▲韓系歐美風。（圖／翻攝自IG）

▲韓系歐美風。（圖／翻攝自IG）

▲華莎不吝嗇展露好身材，臀部微笑線一覽無遺性感指數破表。（圖／翻攝自IG@_mariahwasa）

華莎展現出來的是一種自信的美、年輕的活力與健康的體態，她的身材並不是特別纖細，但是她不吝嗇展露，雖然有些露骨卻絲毫不做作，性感的姿態連女生都很喜歡看，近期的表演、舞台裝上華莎也次次引發話題，像是開高衩短褲配絲襪的造型，轉過身來屁股蛋全都露，讓人看了要噴鼻血。

▲韓系歐美風。（圖／翻攝自IG）

▲Jessi 走的是完全歐美系風格。（圖／翻攝自IG@jessicah_o）

另一更歐美風的歌手Jessi，本身就是韓裔美籍身份，在美國長大，15歲才回到韓國，最近因為經常上綜藝節目，以嗆辣的風格著稱，成功製造話題，大方不做作、幽默卻很有實力的Jessi，短時間內圈粉無數。

▲韓系歐美風。（圖／翻攝自IG）

▲韓系歐美風。（圖／翻攝自IG）

▲前凸後翹、葫蘆型的歐美身材是Jessi 的招牌。（圖／翻攝自IG@jessicah_o）

Jessi從不避諱自己整形，把東方人的臉孔與身材改造成西方人的模樣，這是因為Jessi自己喜歡所以才做的，且她自己也很滿意，現在前凸後翹的葫蘆型身材，便是標準的歐美女性體態，Jessi經常在IG上貼出性感撩人的造型，尤其喜歡穿著緊身洋裝或上衣，讓豐滿的上圍吸引目光，自信模樣充滿獨特魅力，與其他一線女星做出明顯的區隔。

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關鍵字：

華莎, MAMAMOO, Jessi, 韓系歐美風, 歐美

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