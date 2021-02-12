會做3道情人節甜點超加分！「莓你不行」瑪琳糖輕鬆擄獲另一半的心

編輯／ChiNg 圖／翻攝自小紅書@Rowena_Sweet Life

每逢情人節各位情侶們又要擔心餐廳訂不到、蛋糕買不著了，與其坐著苦惱不如試著親手做吧，不但能體會過程中的趣味也使成果更有意義，小紅書作者「團子頭的主婦生活」分享許多極為精緻的手作點心讓大家看著食譜就可以輕鬆做出富有滿滿愛意的甜點。

＃心型磅蛋糕

準備食材

蛋液200g、軟化奶油200g、低筋麵粉180g、可可粉10g、草莓粉10g、砂糖200g

Step1：將奶油打散並分次加入砂糖進行打發，再分次加入蛋液繼續打發。

Step2：將奶油糖霜均分為兩份分別篩入低筋麵粉，一份篩入可可粉、一份篩入草莓粉。

Step3：將草莓糊拌勻入模必以170度烤40分鐘，出爐後切成心型。

Step4：拌勻的巧克力糊同樣入模並嵌入草莓心心，再以170度烤40分鐘且刷上酒糖液，出爐後就完成囉。

＃莓你不行：草莓瑪琳糖

準備食材

蛋清66g、糖30g、水38g、草莓醬6g、糖150g、草莓曲奇餅乾碎片適量、草莓乾適量、草莓粉5g

Step1：將水、草莓醬、糖混合並加熱至約40度做成糖水。

Step2：將蛋清及糖混合打發蛋白至硬質彎鉤狀，將糖水溫度加熱至119度呈細流狀並注入「正在」高速打發的蛋白中，打至盆壁溫度下降至約高於手溫時換成低速打發至硬性尖鉤。

Step3：加入草莓粉並裝入裱花袋擠出形狀，以曲奇餅乾和草莓乾做裝飾。

Step4：以75度的果乾機烘乾2.5小時並以90度烤箱稍微烤一下，出爐後就完成囉。

＃少女心：瑪德蓮

準備食材

奶油120g、蛋液100g、糖100g、蜂蜜14g、低筋麵粉90g、杏仁粉4g、泡打粉4g、鮮奶油20g

Step1：將蛋液分次加入砂糖，以Z字型輕柔攪拌至糖化（無顆粒感即可，不需打發）。

Step2：加入鮮奶油以及蜂蜜並攪拌均勻，再篩入杏仁粉、低筋麵粉、泡打粉同樣攪拌均勻。

Step3：將奶油融化至液態拌入麵糊，攪拌均勻後封保鮮膜放入冰箱冷藏約一天後取出。

Step4：用刮刀翻拌後裝入裱花袋並擠入模具，以180度的烤箱烤12至15分鐘，出爐後就完成囉。

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