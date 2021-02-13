呼吸也會胖？「6個發胖陷阱」要避開，否則少吃也沒用！

▲以下的發胖陷阱要留意，否則減肥不成反而更重。（圖／翻攝自IG/aoi186）

編輯/ Lily

明明已經忌口，甚至也跟著實行168斷食法，為什麼瘦不下來，反而還變胖？除了管住嘴巴、規律運動，日常生活、甚至工作場合都隱藏超多發胖陷阱，以下幾點請務必留意！

#工作壓力大

當你長期身處在壓力之中，其實是感覺不到的，生理反應像是疲倦或胸悶其實都是壓力使然。當壓力一來，就會想吃點零食化解，偶爾小吃當然沒問題，但是長時間這樣吃下去，不胖也難。正確方式應該找出壓力來源，進一步找出化解方法，或是找到健康方式紓壓，像是運動就是能放鬆很好的方式之一。

▲上班久坐導致下半身代謝力差，久了容易讓脂肪累積。（圖／Unsplash）

#長時間久坐不動

在辦公室上班你肯定明白，久坐不動容易使脂肪累積下半身，就算工作再忙，也都要提醒自己每小時必須起來走動一下，舒展身體順便讓心情放鬆。

#三餐不固定

現代人生活忙碌，晚睡也晚起，有時候更是三餐併成一餐，暴飲暴飲更是家常便飯，想要瘦下來，除三餐必須定時定量，晚餐也不能太晚吃，才能有效控制體重。

▲不專心吃飯，一不小心就會吃下過多熱量。

#吃飯一心多用

很多人吃飯不是10分鐘快速解決，要不然就是邊工作邊吃飯，甚至是吃飯配追劇，這樣漫不經心的吃飯，很容易不小心吃過量，專心且正常速度的進食，也是控制體重的方式，當感覺「不餓了」就可以停止，而不是總是為了吃而吃。

#水喝太少

多喝水有助身體新陳代謝，不少女星也都公開分享多喝水是他們維持身材的方式之一，基本上每天必須喝到2000cc，且盡量在傍晚左右喝完這個量。不少人都把茶、和咖啡也當作水，含咖啡因飲料反而會吸取體內水分，使體內代謝變慢，不僅瘦不下來，就連膚況也變差。

▲擁有優質睡眠是減重的基本功。

#慣性熬夜

工作加班又加上熬夜追劇，身體若是一直處於疲憊狀態，每天不到半夜不睡覺，對身體是很大的傷害。根據研究，睡眠不足比睡眠充足的人易胖，因體內瘦身荷爾蒙減少，造成食欲變大，一般來說睡眠時間需要7小時才足夠。

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