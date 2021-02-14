10萬元入手！愛馬仕錨鍊造型錶＝絕美手鍊　年終獎金就買

▲愛馬仕以皮革見長，但為風格多變的當代女性推出靈感來自錨鍊的Nantucket鍊帶錶。（圖／愛馬仕提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

愛馬仕（Hermes）以皮革見長，因此在腕錶系列中，搭配皮革錶帶的款式佔了多數，但為滿足今日求新求變的現代女性，品牌為已有30年歷史的Nantucket腕錶催生出嶄新的鍊帶，從原本細長的錶殼延伸出線條俐落的鍊結，不僅是時計，也是珠寶手鍊。

▲愛馬仕Nantucket鍊帶腕錶時髦有型。

Nantucket腕錶始於1991年一個象徵鍊結的標誌，當時與愛馬仕合作多年的設計師Henri d’Origny勾勒出Cape Cod腕錶的姊妹款Nantucket腕錶，造型源自錨鍊（Chaîne d’Ancre）的鍊節，是Robert Dumas於1938年創造的愛馬仕經典標誌圖案，成就獨特且辨識度高的長方形錶殼，而時標數字的字型設計亦取自錨鍊樣式。

▲愛馬仕Nantucket雪花鑲鑽的精鋼鍊錶（左）248,900元，精鋼鍊錶105,800元。



▲愛馬仕Nantucket玫瑰金鑲鑽鍊錶，620,100元。

今年愛馬仕Nantucket腕錶變身，首度搭配鍊帶，但造型有別於原始錨鍊形狀，而是取自錶殼的長方形外觀並將其扭曲，形成鍊帶如同從錶殼延伸出去，一節一節扭曲連結再回到錶殼的姿態，猶如一條無限迴旋的手鍊，目前推出迷你尺寸款式，備有105,800元的入門精鋼款、面盤與錶框雪花鑲鑽的精鋼錶，以及玫瑰金鑲鑽版本，好消息是鍊帶可單獨銷售，已有迷你尺寸Nantucket皮錶帶腕錶的錶主也可只購買鍊帶替換。

▲香奈兒限量1000只的Première Rock精鋼腕錶搭配紅色皮革三圈錶鍊，154,000元。（圖／翻攝香奈兒官網，以下同）





▲香奈兒Première Chaîne大型款精鋼鑲鑽腕錶，271,000元。

手鍊錶的不僅實用，裝飾性也強，香奈兒（CHANEL）取巴黎芳登廣場八角形輪廓的Première腕錶，搭配黑色緞面錶帶、絲絨質感黑色橡膠錶帶、珍珠鍊或金屬鍊帶各有特色，當中Première Chaîne大型款精鋼鑲鑽腕錶展現俐落風格，此外，Première還有搭配皮革穿鍊錶帶款式，立刻讓人聯想到香奈兒經典包款的背帶，近期推出限量1000只的Première Rock紅色皮革三圈錶鍊款，流露搖滾氣息。