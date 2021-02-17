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天天敷真的好？關於面膜「疑難雜症」Q＆A一次解答

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▲▼面膜「疑難雜症」Q&A一次解答 。（圖／翻攝自IG）

▲敷面膜學問多，敷對了才不怕白做工。（圖／翻攝自IG/skincare，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

女星的面膜保養深植人心，好像肌膚只要一有狀況，一片面膜就能搞定。根據統計，台灣女性偏好敷面膜保養，位居全球之冠，但在敷臉之前，你敷對了嗎？所有敷面膜的任何疑問，在這邊一次回答你。

敷面膜後肌膚會變白？

面膜原理來自於「密封」作用，利用面膜布將外界空氣阻絕，形成半封閉狀態，肌膚升溫促使毛孔擴張，當肌膚吸飽水分，膚色自然亮起來，看似變白的肌膚只是暫時性，過一會兒就會打回原形。

▲▼面膜「疑難雜症」Q&A一次解答 。（圖／翻攝自IG）

▲面膜前做好清潔，幫助後續養分吸收。

使用面膜前需要注意什麼？

在使用時須注意「測試、清潔、控時、安靜、鎖水」五件事：第一次使用的面膜建議先以小面積試用，以確認相關成分是否適用自己的膚質，同時在敷面膜前須徹底卸妝、清潔、甚至去角質，讓肌膚吸收力更佳。

面膜天天敷效果好？

皮膚科醫師表示，面膜不是每日必需品，只要日常的保濕做足，面膜不建議天天敷，因為肌膚的吸收能力有限，太頻繁的敷面膜，也可能有致敏可能，更可能會帶來多餘負擔，市售標榜能夠天天敷的面膜，內含的的美容精華不明，若真的想要天天敷，以濕敷化妝水也有一樣的效果。

▲▼面膜「疑難雜症」Q&A一次解答 。（圖／翻攝自IG）

▲泥狀面膜千萬不要敷全乾，小心吸走肌膚水分。

面膜敷多久最適合？

使用時，建議依照面膜包裝說明時間，以避免敷過長時間、讓水分蒸發散失，同時敷面膜時宜安靜、不要有太大的表情，以確保臉部肌理的緊緻平滑。一般來說，保濕、美白片狀面膜最多不要敷超過20分鐘，而深層清潔的泥狀面膜八分乾就要沖洗掉最好，若敷超過時間，反而會吸取臉上肌膚水分，導致肌膚缺水，臉越敷越糟。

敷面膜的最佳時機？

泡澡時的大量水氣，會使片狀面膜難以貼合皮膚。洗澡後30分鐘內，當毛孔還處於微張狀態、血液循環還很好時，這時候敷面膜效果最好。

敷面膜的小撇步？

根據研究顯示，敷面膜躺著敷效果最好，因為平躺時可以讓面膜中的精華成分垂直滲透，貼合性最高，營養成分就能快速滲入肌膚底層。

▲▼面膜「疑難雜症」Q&A一次解答 。（圖／翻攝自IG）

▲面膜後請善用乳液和乳霜，將養分完全密封．

如何將面膜功能發揮最大值？

別以為敷完面膜就了事，記得在敷完面膜後要塗抹乳液或是面霜，將精華緊緊所在肌膚中，讓養分不流失。

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關鍵字：

面膜, 問題, 保養, 疑難雜症

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