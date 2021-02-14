日本超正雙胞胎示範「閨蜜裝」範本　簡單4種風格快揪姐妹一起穿

▲日本網紅雙胞胎Mika和Eri。（圖／翻攝自IG@erimika_mika、＠erimika_eri，以下同）



記者王則絲／台北報導

雙胞胎帶給人一種複製人的感覺，當兩人站在一起時，相像的容貌形成一種對稱美感，因此雙胞胎經常和「時髦」連結在一起，日本就有對網紅雙胞胎Mika和Eri，不只外型、身材出眾，兩人經常在IG上分享她們的姐妹穿搭，吸引近10萬粉絲追蹤，以下一起來看看Mika和Eri的穿搭技巧，將可作為女孩們「閨蜜裝」的參考範本。

《純色系休閒寬鬆風格》

從兩人的IG上可以發現，Mika和Eri 特別喜歡素色、簡約的單品，花俏的設計不常出現，且全身純色系搭配可說是佔了五成以上，但是兩個人並不會穿得一模一樣，而是從相同的款式、不同的顏色下手，再從飾品、配件上做出更多區別，她們非常喜歡休閒寬鬆的服裝，不過下身一定會選穿修飾效果佳的寬褲，或是短褲＋長靴的方式，來拉長身材比例。

《耍辣歐美風》

雖然Mika 和Eri 是正宗的可愛日妞，但是她們也偶爾會嘗試小性感的歐美路線，不然這一副好身材藏著就太浪費了！一件性感的緊身針織洋裝會是好選擇，露出纖細的大腿再搭配膝下長靴，擔心太過顯身材有點害羞的話，可以像她們一樣，利用一件寬版的大外套來遮掩身形，達到揚長避短的效果。

《日系澎澎洋裝》

回歸軟萌日系妹子，Mika和Eri 平時也喜歡穿著方便的One piece 洋裝，尤其是抓皺、澎澎袖、荷葉邊、綁帶等浪漫的公主風設計，最能營造出日妞的甜美、清淡氣息，一樣可選擇同款不同色的裙裝，又或是穿上同款的洋裝，再外罩不同顏色的背心都可以。

《西裝外套酷Girl 風》

幾年下來「西裝外套」似乎沒有退流行的趨勢，原本正式的單品，現在已逐漸變化成為女孩們日常最常穿的單品，Mika 和Eri 也不例外，西裝外套經常反覆出現在她們的穿搭照中，搭配同色系褲裝帶出帥氣的幹練氣息，以及成套套裝的霸氣感。

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