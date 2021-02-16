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年後瘦身靠關鍵7天！營養師教「一週不挨餓食譜」輕鬆甩肉

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▲▼營養師教年後瘦身「7天不挨餓食譜」。（圖／翻攝ＩＧ、unsplash）

▲年後瘦身掌握關鍵7天，搭配健康飲食就能成功甩肉。

記者張毓容／台北報導　圖／公關提供、翻攝unsplash、IG@sachi_fujii_official

歡樂的年假即將結束，連續放縱了好幾天的飲食，你身上是否也多了些肥肉在撒野？想快快瘦回窈窕勻稱好體態，晨光健康營養專科院長趙函穎營養師表示，掌握年後瘦身的關鍵7天，搭配健康飲食法，不用挨餓節食也能成功甩肉。

趙函穎提醒，吃對食物比少吃更重要，想擁有好身材絕對不能餓肚子，否則小心會造成反效果！她也特別公開私藏的一週超fit食譜，以4天超商輕食組合和3天健康自煮餐，搭配高纖無糖或低糖豆漿，吃得健康營養又飽足，也能看到瘦身成果。

▲▼營養師教年後瘦身「7天不挨餓食譜」。（圖／品牌提供、翻攝unsplash）

DAY 1：高纖早餐開啟元氣

以受到外食族歡迎的超商高纖早餐開啟滿滿元氣。建議搭配組合：超商地瓜、茶葉蛋、無加糖高纖豆漿。

DAY 2：健康午茶吃飽少負擔

健康的午茶時光，吃飽吃巧又能減少負擔。建議搭配組合：超商洋芋沙拉佐生菜、無加糖黑豆漿。

▲▼營養師教年後瘦身「7天不挨餓食譜」。（圖／品牌提供、翻攝unsplash）

DAY 3：輕盈零負擔晚餐

營養滿滿又無負擔的輕盈晚餐，讓甩肉進度再推一把。建議搭配組合：鹽麴雞腿溫沙拉、無加糖高纖豆漿。

DAY 4：蛋白質多多餐

以蛋白質為主的餐點，不管是運動後補充營養或是嘴饞充飢都超適合。建議搭配組合：超商雞胸肉、低糖高纖豆漿。

DAY 5：手作高纖果昔

手作夢幻感十足的繽紛果昔，不僅高纖，還有高顏值。

準備香蕉半根、奇異果1顆、紅色火龍果1/4顆、無糖高纖豆漿450cc，先將三種水果分別與150cc的無糖高纖豆漿打成汁，再將三種口味的水果豆漿，分層倒入玻璃杯中，攪拌或分層飲用皆可。

▲▼營養師教年後瘦身「7天不挨餓食譜」。（圖／品牌提供、翻攝unsplash）

DAY 6：水果燕麥粥早餐

歐美超流行的視覺系網美早餐，不僅美觀也很健康，製作也很簡單，料理新手都辦得到。

準備奇異果一顆、香蕉半根、藍莓數顆、草莓數顆、燕麥或健康無調味穀片半碗、無加糖黑豆漿250cc，將奇異果、香蕉與草莓分別切成丁後放入已裝好燕麥或健康無調味穀片的碗中，後續再加上藍莓數顆後，倒入半瓶統一陽光無加糖黑豆漿就完成。

▲▼營養師教年後瘦身「7天不挨餓食譜」。（圖／品牌提供、翻攝unsplash）

DAY 7：健康高纖的溫暖鍋物

瘦身食譜最終日，就用高纖蔬菜百菇鍋給自己一頓暖心犒賞。

準備鮮香菇2朵、鴻禧菇適量、玉米筍適量、高麗菜 1/4 顆、黑木耳4朵、蛤蜊數顆、昆布1條、無加糖高纖豆漿600cc，先將昆布與蛤蜊放至400cc水中煮滾成海鮮高湯，並加入高纖豆漿做為火鍋湯底，最後將蔬菜與菇類火鍋料放進鍋內煮滾即可食用。

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減肥, 瘦身, 減脂, 減重, 過年, 年假, 年後瘦身, 過年肥, 食譜, 營養師, 超商, 輕食, 豆漿

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