換季肌膚瑕疵更明顯！新手必學5步驟　畫出清透、無粉感底妝

秋冬肌膚容易乾燥、敏感，瑕疵看起來更多，要怎麼畫出遮瑕度高、卻依舊清透沒有粉感的底妝？一起看看小紅書上的美妝博主教學，瑕疵肌必學的高遮瑕、高服貼底妝技巧，手把手教學畫出沒有粉感、清透的底妝。

新手高服貼遮瑕底妝步驟1：毛孔遮瑕

在妝前先使用這種有修飾毛孔效果的妝前，可以讓後續底妝毛孔遮瑕效果更高，在塗抹的時候，可以少量多次的局部畫圓、或是往下塗抹，用手指確實將妝前霜填補毛孔的感覺，毛孔在視覺上就會有被「填平」感，平滑不少。

新手高服貼遮瑕底妝步驟2：提亮、均勻膚色

接著這部分主要是在粉底前先均勻、提亮膚色，可以讓後續粉底用量減少，底妝也更加輕薄，如果暗沈不嚴重的人可以省略，可以先在手臂上擠出後、用手指均勻抹開。

▲藍色飾底修飾暗沈，綠色飾底修飾泛紅。

之後再用指腹上均勻抹開的部分上在臉上，輕輕針對局部暗沈、泛紅部位小範圍拍點開來，會比直接在臉上點開更加均勻薄透。

這樣子僅僅完成妝前的步驟，但是毛孔、暗沈、泛紅都有修飾效果，可以大大減少粉底用量，底妝也會更輕透沒有粉感。

新手高服貼遮瑕底妝步驟3：粉底上妝技巧

首先，瑕疵肌在選擇粉底色號上很重要，不要刻意選擇偏白、偏粉的粉底色調，建議選擇較自然、或是偏黃的色調，可以更加修飾瑕疵、泛紅的肌膚。

在上粉底的時候，一樣先將粉底在手臂上均勻推開，之後再用沾濕的美妝蛋沾取、輕輕以「點壓」的方式上妝，這樣的方式會比直接將粉底點開在臉上、再拍開還要均勻薄透，要注意的是粉底的目的在於均勻膚色，所以針對瑕疵、還是需要遮瑕，不要刻意疊加粉底量、避免厚重感。

新手高服貼遮瑕底妝步驟4：痘痘遮瑕

針對紅腫痘痘，推薦深淺兩色遮瑕技巧，在痘痘中心最突出的部位、先用稍微深一點的遮瑕點上，之後再用稍微淺一點的遮瑕染痘痘外圍，用深淺兩色在視覺上抹平痘痘。

新手高服貼遮瑕底妝步驟5：痘痘遮瑕定妝

痘痘遮瑕完、很多人都會略定妝，其實這步定妝可以讓痘痘遮瑕更加自然、也可以讓遮瑕更加服貼，建議選擇有遮瑕度的「粉餅」，以小刷子沾取適當粉量、之後輕輕刷上剛剛遮瑕過痘痘的部位就好。

看一下對比，因為換季造成的敏感泛紅、痘痘，完妝後不僅遮瑕度高、更是幾乎沒有粉感，底妝超級薄透，換季爛臉、瑕疵肌膚必學底妝技巧！

文／美人圈 圖／翻攝自小紅書@Winnie文

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