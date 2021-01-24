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韓星靠「偽素顏唇膏」打造好氣色！NARS杏仁奶咖、GA玫瑰棕5支被搶翻

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想要擁有跟韓星一樣自然漂亮的母胎唇色，那這篇韓星愛用同款唇膏你一定要收藏！最近dispatch_beauty公開了許多韓國愛豆的同款唇膏，不只每一支都是韓國熱賣色，更是一抹就可以擁有好氣色的偽素顏必備唇膏！

好氣色唇膏推薦1：NARS 雲霧唇誘（#THRUST），NT$1,000

▲偽素顏唇膏。（圖／美人圈）

▲NARS雲霧唇誘（#THRUST）。（圖／NARS

NARS最近推出雲霧唇誘後，在韓國燒起一股熱賣風潮，不只韓妞都在搶購，連愛豆們也很愛用～其中#THRUST這一色更是一個不挑人的杏仁奶咖色，不管黃肌還是白肌擦都很顯白，薄塗的話是很漂亮溫柔的蜜桃裸色，厚塗就是很有氣勢的奶茶棕！

▲偽素顏唇膏。（圖／美人圈）

▲#THRUST實擦。（圖／小紅書@oni你才是欧尼、@上官可乐er）

好氣色唇膏推薦2：MAC 棒棒糖唇釉（#tattoo my heart），NT$1,000

▲偽素顏唇膏。（圖／美人圈）

▲MAC 棒棒糖唇釉（#tattoo my heart）。（圖／MAC）

MAC棒棒糖唇釉雖然是鏡面型唇釉，但是持妝度非常好，不管怎麼吃東西，唇膏也不會掉得七零八落～因此很受韓妞歡迎！#tattoo my heart這一色更是許多愛豆在打歌、出席舞台時都會使用的顏色，它是一個很漂亮的珊瑚粉色，因為帶有微微的珊瑚色調，因此不會反黑，上唇後的保濕度不僅能滋潤唇部，還會讓唇部透出很漂亮的鏡面光！

好氣色唇膏推薦3：CHANEL 香奈兒超炫耀釉光唇萃（#64 EXIGENCE），NT$1,280

▲偽素顏唇膏。（圖／美人圈）

▲CHANEL 香奈兒超炫耀釉光唇萃（#64 EXIGENCE）。（圖／CHANEL）

香奈兒今年秋冬推出的超炫耀釉光唇萃也是鏡面質地～#64這一色更是TWICE Sana的打歌色，它是一個很溫柔又自然的蜜桃粉色，不管厚擦薄擦看起來都更加氣質又甜美，上唇後完全是母胎唇色，自然又亮眼！

右滑看韓妞試色

好氣色唇膏推薦4：GIORGIO ARMANI 威尼斯日落系列 奢華絲絨訂製唇萃（#209），NT$1,280
韓國已上市，台灣上市日期未定

▲偽素顏唇膏。（圖／美人圈）

▲GIORGIO ARMANI 威尼斯日落系列 奢華絲絨訂製唇萃（#209）。（圖／GIORGIO ARMANI）

GA的威尼斯日落系列在韓國已經搶先上市，其中#209絕對是這系列的熱賣神色！它是一個很濃郁的紅棕色，紅調稍微比棕調多一些，薄擦的話會是很自然又優雅的玫瑰棕色，厚擦就是很有氣勢、適合秋冬的經典紅棕。

▲偽素顏唇膏。（圖／美人圈）

▲GIORGIO ARMANI 威尼斯日落系列#209是熱賣神色。（圖／GIORGIO ARMANI）

好氣色唇膏推薦5：3CE VELVET LIP TINT（#PINK BREAK），NT$470

▲偽素顏唇膏。（圖／美人圈）

▲3CE VELVET LIP TINT（#PINK BREAK）。（圖／3CE）

3CE的#PINK BREAK也是素顏必備的唇色之一，它是一個很活潑亮麗的櫻花粉色，就算素顏擦也ok！尤其白肌使用，不只提氣色、看起來還更顯白！

文／美人圈

【延伸閱讀】

2020秋冬「韓星愛用唇膏」盤點！NARS肉桂奶茶唇釉黃肌顯白必備，MAC潤唇膏母胎色超仙

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

唇膏, 口紅, 專櫃, 偽素顏

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