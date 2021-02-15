總是越睡越累？BBC研究：「5個方法」助你提升睡眠品質

▲睡不好、睡眠品質差已成為現代人通病。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

現代人生活忙碌、壓力大，睡眠品質不好已成常態，有時明明很累卻翻來覆去睡不著，早上起來反而更累。BBC有一套關於睡眠的紀錄片，內容提及如何提升睡眠品質，原來只有改變一些生活小習慣，快速入睡一點都不難。

#避免喝咖啡和酒

這雖是老生常談，我們都知道睡眠和酒精會影響睡眠品質，研究中發現，咖啡會讓人處於興奮狀態，比較難入睡，而酒精雖然會讓人更好入睡，但入睡後的深度睡眠會減少，且容易驚醒打斷睡眠。

▲淋浴泡澡時間建議在睡前，藉由體溫由高轉低的反差，能幫助入睡。

#降低體內溫度

研究指出，體溫曲線是好眠關鍵，如果想睡得更好，在睡覺前的1小時可以洗熱水澡讓體內的溫度升高，體溫在洗澡之後慢慢自然回落冷卻，從而讓人產生想睡覺的念頭。

#每日睡眠訓練

原來睡眠也有規則可循，影片中研究對象被限制每天只能有6個小時在房間休息，無論是否真的有睡意，都必需每天在同一時間上床睡覺和起床。這個方式把人的生理時鐘、床和睡意牽連再一起，利用這個訓練法幫助養成好的睡眠時鐘。

▲睡覺時維持燈光全暗狀態，臥室中的窗簾也可選遮光性強一點的。

#製造黑暗環境

研究指出，身體內有一種褪黑激素，會隨24小時週期性變化，夜間升高、白天下降。當它含量高時，人就覺得有睏意，反之就會覺得清醒。希望提高睡眠質量的話，盡量製造黑暗環境入睡，甚至戴上眼罩也是好選擇。

#多吃碳水化合物

研究指出， 吃蛋白質會使人清醒，而吃碳水化合物則會增加睡意，若是想要睡得好，就從晚餐的挑選開始吧

▲藉由舒緩香氣幫助放鬆身心，進而提高睡眠品質。

好眠小撇步-助眠香氣

除上以上研究，許多保養品牌也推出幫助睡眠的精油或枕香噴霧，像是幫助守護心靈的乳香、平靜鎮定的薰衣草以及能夠舒緩放鬆身心的馬鬱蘭，利用天然植物精萃調和放鬆的睡眠香氣。將噴霧噴灑在枕頭或寢具上，能幫助在睡前營造出一個自然舒適的環境氛圍，讓身體更容易放鬆，進入深層和緩的睡眠。

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