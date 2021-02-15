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不到2萬入手卡地亞絲繩手環　DIOR點綴小鑽說「我願意」

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▲▼ 細繩手環 。（圖／公關照）

▲DIOR OUI輕珠寶系列推出配搭黑色絲帶的手環。（圖／DIOR提供，以下同）
 

記者陳雅韻／台北報導

串著貴金屬或鑲寶石墜子的絲繩手環，設計秀氣，且價格更容易入門，常被視為幸運物，且搭配性極高，可與其他寬窄版手環或腕錶疊戴，輕鬆穿搭出個人特色。DIOR珠寶創意總監Victoire de Castellane於2005年發表以法文「我願意」Oui 輕珠寶系列，近日新增黑色絲帶款式手環，不變的是仍以單顆鑽石點綴「i」作為筆畫結尾，將喜悅封存於美鑽之中。

▲▼ 細繩手環 。（圖／公關照）

▲DIOR OUI黃K金鑽石手鍊，27,800元。
 

卡地亞（Cartier）以白K金、黃K金與玫瑰金環圈交織的Trinity三環戒，是路易卡地亞（Louis Cartier）於1924年創作的經典之作，品牌將三環戒變迷你了，串上絲繩成為品牌最易入門的設計，不到2萬元便能入手。

▲▼ 細繩手環 。（圖／公關照）

▲卡地亞串上Trinity三環絲繩手環，17,700元。（圖／卡地亞提供）
 

LV（LOUIS VUITTON，路易威登）同樣推出2萬元有找的手環，且具慈善性質的手鍊，由男裝創意總監Virgil Abloh操刀設計純銀掛鎖裝飾的Silver Lockit手鍊，繩圈顏色有綠色、橘色、黑色與藍黃交織4色供選擇，每售出一條手環，品牌即捐贈100美元（約2,800圓）予聯合國兒童基金會幫助弱勢兒童；此外，常態系列的Empreinte手環串上招牌的18K玫瑰金Monogram花卉圖案墜飾，原配備黑繩，可至專賣店選購其他顏色繩圈，或取下墜子搭配項鍊佩戴。

▲▼ 細繩手環 。（圖／公關照）▲▼ 細繩手環 。（圖／公關照）

▲Virgil Abloh設計的LV Silver Lockit手鍊，每售出一條即捐贈100美元予聯合國兒童基金會，14,000元。

▲▼ 細繩手環 。（圖／公關照）

▲LV Monogram花卉圖案裝飾的Empreinte玫瑰金手環，原配黑繩，可另外購買亮色細繩，34,900元。（圖／LV提供，以下同）

關於絲繩搭配小寶石的手環設計，法籍猶太裔設計師Laetitia Cohen-Skalli創立的RedLine是許多人腦海浮現的第一品牌，以紅線串起18K金、白金及玫瑰金等貴金屬包鑲單顆鑽石或彩色寶石手鍊聞名，陸續依節日增加不同的造型款，並提供更多手繩顏色選擇。

▲▼ 細繩手環 。（圖／公關照）

▲法國品牌RedLine以紅線串起貴金屬包鑲寶石的手環著稱。（圖／翻攝redline_paris IG）
 

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關鍵字：

DIRO, Cartier, 卡地亞, LV, Louis Vuitton, 路易威登, RedLine

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