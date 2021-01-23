《驅魔麵館》金世正「嬉皮捲」太美！超夯及肩中長髮綁馬尾也適合

最近Netflix上韓劇《驅魔麵館》熱播中，女主角金世正也受到矚目，女團gugudan出身的她身為主唱有著迷人的嗓音，先前翻唱《有一種悲傷》標準發音令人驚嘆，她在劇中的髮型中長髮的女孩們2021一定要筆記。

《驅魔麵館》劇中造型：中長微嬉皮捲

金世正在劇中的髮型長度微微超過肩膀，落在鎖骨的位置，加上瀏海、捲度，頭髮的份量感十足，但卻不會遮住金世正的五官，反而更襯托了她的大眼、挺鼻。

遠看髮型捲度較為密集，並且有別於捲度平行的水波紋捲，金世正頭上的捲度比較垂直，有點類似近期非常流行的嬉皮捲，但不同的是這款捲度較大、較寬鬆，比起嬉皮捲看起來慵懶中又帶有一點個性，這款捲度會給人較為活潑、俏皮的印象。

綁馬尾也適合

這款捲度從耳上開始往下捲，除了讓頭髮看起來更有存在感之外，將髮束扎成馬尾也能讓頭型更圓潤立體，非常適合後腦勺較為扁塌的人嘗試。

加上瀏海更童顏

今年24歲的金世正本來就是個少女，但是劇中這一頭捲髮配上微彎的瀏海，讓她整個人看起來更帶有學生氣息，跟大家說她只有18歲也不過份。

在戲外金世正也是及肩的髮型，不僅是披散的頭髮，就連瀏海也是沒有上過捲度的直髮，會讓人看起來更加清秀無害，配上乾淨的妝容、水潤的雙唇，完全可以被稱做初戀顏。

層次及肩中長髮

除了捲髮外，金世正私下也曾留過及肩中長直髮，髮絲帶有一點層次，讓人聯想到韓網非常多人搜尋的Hush Cut，金世正的髮型髮尾的層次較Hush Cut少，但依然保有髮絲自然的彎度，整體看起來份量夠卻不會讓人感到厚重，想要變換造型如：俐落的濕髮油頭、氣質公主頭都很適合。

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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