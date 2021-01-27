2021療癒身體新品推薦　加碼臉部、腿部按摩給你最放鬆的Home Spa

2020與自己相處的時光更多了，泡澡、潤膚商品，和刮痧板、滾輪等Home Spa類型的產品，銷售數量隨之大幅成長。以下介紹2021的療癒身體新品，L:a Bruket、Neom、尼爾氏、歐舒丹…還要告訴你如何在家Home Spa。

Neom 身體保養系列

英國皇室御用品牌Neom 產品採用天然原料製成，不添加化學與人工成分，即使是孕期的女性、媽媽們也都能安心使用。2021全新上市的身體保養系列，包含日安美好、完美幸福兩個備受喜愛的療癒香氛，結合天然精油、植物油和護膚成份，從日常洗沐開始的每個過程都充滿安心療癒的氣息。

日安美好結合野薄荷、柑橘等8種天然精油，整體帶有豐盛的果實氣息，就像徜徉在自然中呼吸療癒的空氣、享受令人屏息的美景一般；完美幸福則揉合摩洛哥粉紅玫瑰、萊姆、黑胡椒等17種天然精油，整體是帶有玫瑰香氣的清新氣息，就像玫瑰花瓣灑落在摩洛哥溫暖的午後城堡一般。

日安美好香氛皂

這是品牌首度推出潔膚皂，專為喜歡香皂的人打造，100%的天然精油、純素成份、可回收環保包裝，安心使用無負擔。添加椰子油、乳木果油和富含抗氧化成份的菜籽油，使用後溫和不乾澀，適合所有人使用。

日安美好、完美幸福潔膚露

潔膚露可用於身體沐浴和清潔手部，成份包括充滿礦物質的海藻、具抗氧化功效的紅石榴、和保濕效果優秀的蘆薈葉，清潔肌膚的同時也能在表面形成保護膜，瓶身以100%回收再生材質製造並可完全回收，不僅友善肌膚也友善環境。

日安美好、完美幸福潔膚露潤膚乳、身體潤澤霜

潤膚乳中添加了乳油木果油、摩洛哥堅果油和沙棘果油，能夠滋潤、柔嫩肌膚；身體潤澤霜則更偏向機能型的產品，成份中添加了「鎂」，很適合在身體緊繃、些微痠痛時按摩使用，舒緩情緒更適合入眠。

L:a Bruket 墨角藻淨化泡澡液

L:a Bruket 發跡於瑞典西部沿岸，發源地瓦爾貝里(Varberg)擁有豐富天然資源，造訪的觀光客和當地居民也會在海洋浴場進行海藻浴。

L:a Bruket 2021上市墨角藻淨化泡澡液，以現代的方式重新詮釋傳統的海藻浴。結合墨角藻、藍藻、掌狀海帶共 3 種藻類，成份中有豐富的礦物質、維生素，與褐藻醣膠。這款泡澡液使用時先取用3湯匙倒入溫水浴缸，並浸泡至少20分鐘，也可以用於足浴，建議於睡前4小時使用。

尼爾氏 NYR 野玫瑰亮采身體系列

尼爾氏香芬庭園經典商品野玫瑰亮采萬用霜誕生於 2004 年，高品質的野生玫瑰果油是重點成份，也是品牌多年來熱賣的商品，2021以這款萬用霜為起點，2021年1月全新推出野玫瑰亮采身體系列，包含身體去角質、沐浴油、身體乳和潤膚精露。

野玫瑰亮采沐浴油

這款沐浴油成份100%以植物油為基底，如野生玫瑰油、有機沙棘果油和甜杏仁油，也可以卸除防曬，當作身體的卸妝油使用，滋潤的成份尤其適合乾肌，每次使用時先把身體打濕，取用1~2下壓頭的量塗抹於身體並加以按摩，直到沐浴油變成乳白狀即可沖洗乾淨。

野玫瑰亮采身體去角質霜

定期去角質有助於讓肌膚更柔亮，也能幫助後續產品吸收，這款去角質添加了也玫瑰果油，顆粒也是天然的野玫瑰果核，能夠溫和的去除老廢角質，玻尿酸成份能夠使去完角質的肌膚不乾澀。

野玫瑰亮采身體潤膚精露、身體乳

潤膚精露是輕質的油狀，噴頭設計能夠輕易地控制用量，細緻的質地能夠讓肌膚迅速吸收不黏膩，很適合搭配身體乳混合使用，兩樣產品成份中皆包含有機野玫瑰果油，能夠增強肌膚保濕度並鎖住肌膚水份，提升肌膚的光澤。

歐舒丹 L’occitane 快樂乳油木系列

乳油木身體保養系列是歐舒丹的經典，2021以乳油木果油的故鄉：西非傳統蠟染圖騰為靈感，打造明亮色彩的限量包裝，除此之外，更在香氣中添加獨家快樂配方，前調為葡萄柚、柑橘及佛手柑；中調為芒果及薑，基調則是蜜桃及麝香，經情緒測試證實，此香氣能有效調整心情，提升身心健康與幸福感受。

快樂乳油木舒芙身體霜、保濕身體霜

舒芙蕾身體霜質地靈感來自甜點，輕盈綿密的輕質乳霜中添加了5%乳油木果油，塗抹於肌膚迅速吸收不黏膩；而經典的保濕身體霜蘊含25%乳油木果油，為乾燥肌膚帶來保濕、滋潤和防護功效，雖質地更為潤澤但延展性佳、容易推勻，非常適合冬天使用。

快樂乳油木護手霜

乳油木護手霜是歐舒丹的明星商品，平均每兩秒就會銷售1條，成份包含25%乳油木果油，能夠有效舒緩雙手的乾燥，再勤洗手都不怕。

同場加映：Home Spa 療癒身心的日常儀式推薦

手護健康照護體系創辦人蔡孟婷物理治療師認為，Home Spa 是每個人都可以在家裡進行的日常儀式，透過淨化、放鬆，讓身體與心靈更加健康，關鍵三大要素為「延長專屬自己的時間、營造放鬆紓壓的環境、搭配促進健康的技巧」，也跟大家分享了在家也能操作的放鬆按摩技巧。

臉部淋巴代謝按摩

夜間的臉部護膚時光，步驟如下：

1. 使用滾輪多面向放鬆臉部肌肉及筋膜，由下而上、由內而外。

2. 輕抹滋潤度適中的臉部保養精露。

3. 雙手交叉,以指腹單向輕拉鎖骨凹陷處肌膚，開通頸部與鎖骨淋巴通道。

4. 輕捧臉部向鎖骨方向輕拉肌膚，使肌膚自行彈回（耳前、臉頰、額頭）。

5. 以指腹向內輕按鼻子及眼周肌膚。

6. 大拇指魚際肌包覆下頷骨肌膚，向斜上方輕拉。

7. 包覆全臉滑撫結束。

腿部筋膜及肌肉放鬆按摩

雙腿容易因為久站、行走感到腫脹不適，透過筋膜及肌肉放鬆按摩，可降低緊繃痠痛的感受，步驟如下：

1. 藉由悠長、緩慢的腹式呼吸,讓體內氣體充分交換。

2. 取用適量潤膚油或身體乳，以 S 型為腿部交替上油（大腿、小腿、腳踝）

3. 使用刮痧板向心方向輕刮。口訣：輕、慢、柔。

4. 扭轉肌肉按摩手法（大腿、小腿、大腿）。

5. 淋巴回收滑撫法。

6. 再次以輕緩的腹式呼吸作結,迎接身心放鬆的一夜好眠。

2021 身體保養新品 參考價格

L:a Bruket 墨角藻淨化泡澡液，NT$1,800

尼爾氏 NYR 野玫瑰亮采沐浴油，NT$1,150

尼爾氏 NYR 野玫瑰亮采身體去角質霜，NT$1,050

尼爾氏 NYR 野玫瑰亮采身體潤膚精露，NT$1,600

尼爾氏 NYR 野玫瑰亮采身體乳，NT$1,000

Neom 日安美好香氛皂，NT$520

Neom 日安美好潔膚露，NT$900

Neom 日安美好潤膚乳，NT$1,100

Neom 日安美好身體潤澤霜，NT$1,700

Neom 完美幸福潔膚露，NT$520

Neom 完美幸福潤膚乳，NT$900

Neom 完美幸福身體潤澤霜，NT$1,700

歐舒丹L’occitane 快樂乳油木舒芙身體霜，NT$1,780

歐舒丹L’occitane 快樂乳油木保濕身體霜，NT$1,300

歐舒丹L’occitane 快樂乳油木護手霜，NT$400

Text / Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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