5款「極致灰」平價包包推薦　最低不用1000元就有

Pantone公佈2021整年度的代表色，分別為「亮麗黃」、「極致灰」，擔心色彩明亮的黃色太難駕馭嗎？不妨從低調又百搭的灰色著手，為大家特搜5款灰色包包，最貴不用3000元最低不用1000元就有，趁新年幫自己換新包吧

Charles & Keith菱格手提斜背包

深受小資女喜愛的小CK，2021推出有沙漏造型的斜背包，染上低調質感的石灰色，搭配同色系金屬鍊帶與釦環，呈現簡約優雅的氣質，NT$2,590。

Charles & Keith幾何衍縫肩背包

同樣來自Charles & Keith的洐縫肩背包，採用灰白皮革製成，搭配幾何壓紋圖案，綴以皮帶式的開合設計，讓包款散發著率性的運動風，NT$1,790。

H&M車棉單肩包

有著女孩們夢寐以求的菱格紋設計的H&M單肩包，搭載翻蓋式金屬釦環與金屬鍊帶，包內擁有兩個夾層，能將隨身物品分類放置，NT$1,299。

H&M車棉迷你包包

喜歡一個小包就能外出的你，那H&M迷你小包無疑是首選，方正包身加上奢華金屬鍊帶，重量輕巧沒負擔，外出旅遊、逛街都很適合，NT$699。

H&M車棉智慧型手機包

錢包或許能不帶，但忘了帶手機真要命！H&M手機包擁有可愛小巧的造型，除了可拆式背帶外，頂部提把設計提供女孩不同的使用方式，NT$499。

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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