fb ig video ETtoday search mobile

5款「極致灰」平價包包推薦　最低不用1000元就有

>

Pantone公佈2021整年度的代表色，分別為「亮麗黃」、「極致灰」，擔心色彩明亮的黃色太難駕馭嗎？不妨從低調又百搭的灰色著手，為大家特搜5款灰色包包，最貴不用3000元最低不用1000元就有，趁新年幫自己換新包吧

Charles & Keith菱格手提斜背包

深受小資女喜愛的小CK，2021推出有沙漏造型的斜背包，染上低調質感的石灰色，搭配同色系金屬鍊帶與釦環，呈現簡約優雅的氣質，NT$2,590。

Charles & Keith幾何衍縫肩背包

同樣來自Charles & Keith的洐縫肩背包，採用灰白皮革製成，搭配幾何壓紋圖案，綴以皮帶式的開合設計，讓包款散發著率性的運動風，NT$1,790。

H&M車棉單肩包

有著女孩們夢寐以求的菱格紋設計的H&M單肩包，搭載翻蓋式金屬釦環與金屬鍊帶，包內擁有兩個夾層，能將隨身物品分類放置，NT$1,299。

H&M車棉迷你包包

喜歡一個小包就能外出的你，那H&M迷你小包無疑是首選，方正包身加上奢華金屬鍊帶，重量輕巧沒負擔，外出旅遊、逛街都很適合，NT$699。

H&M車棉智慧型手機包

錢包或許能不帶，但忘了帶手機真要命！H&M手機包擁有可愛小巧的造型，除了可拆式背帶外，頂部提把設計提供女孩不同的使用方式，NT$499。

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

可愛力量大！Oris小熊、Omega史努比、IWC小王子、LV吉祥物Vivienne…盤點萌系珠寶與手錶

精選10款時髦OL必備的小眾精品「方形托特包」，新年折扣最低6000就可入手！

別再把西裝褲穿出上班感，歐美超模「西裝褲穿搭」隱藏技巧解析，讓你穿出高調霸氣氣場！

關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, Pantone, 包包, 極致灰

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

陳庭妮、大霈穿LV變形老花短裙曬美腿

陳庭妮、大霈穿LV變形老花短裙曬美腿

郭碧婷產後亮相狀態驚人！20萬元「純白羽毛禮服」秀曲線

郭碧婷產後亮相狀態驚人！20萬元「純白羽毛禮服」秀曲線

全智賢防掉髮「洗頭必做2件事」！椰子油是關鍵

全智賢防掉髮「洗頭必做2件事」！椰子油是關鍵

IKEA隱藏版TOP10單品　49元起CP值高到不可思議

IKEA隱藏版TOP10單品　49元起CP值高到不可思議

包・開箱／LONGCHAMP把「小牛」牽進招牌摺疊包

包・開箱／LONGCHAMP把「小牛」牽進招牌摺疊包

曾之喬背的COACH米奇包竟是「限定中的限定款」

曾之喬背的COACH米奇包竟是「限定中的限定款」

靠一件「羽絨外套」過整個冬天　女星們4種穿搭法時髦又顯瘦

靠一件「羽絨外套」過整個冬天　女星們4種穿搭法時髦又顯瘦

SEIKO 140周年首發錶曝光　復刻60年代機械錶招牌作

SEIKO 140周年首發錶曝光　復刻60年代機械錶招牌作

LOEWE聯名《龍貓》可愛爆發　 男陳昊森搶先曝光

LOEWE聯名《龍貓》可愛爆發　 男陳昊森搶先曝光

BURBERRY「LOVE」塗鴉圍巾　最Easy的3種圍法

BURBERRY「LOVE」塗鴉圍巾　最Easy的3種圍法

ET Fashion

推薦閱讀

星巴克1／25起限定3天買一送一　17款咖啡飲半價喝起來！

星巴克1／25起限定3天買一送一　17款咖啡飲半價喝起來！

歐陽娜娜火辣造型失算！　緊身像「內衣褲外露」擺拍效果全變調

歐陽娜娜火辣造型失算！　緊身像「內衣褲外露」擺拍效果全變調

韓網超夯「畫線心理測驗」看愛情觀　第一種小心過於強勢嚇跑人

韓網超夯「畫線心理測驗」看愛情觀　第一種小心過於強勢嚇跑人

28元的印度「10天奇蹟皂」好評爆棚！洗完肌膚光滑細嫩、痘痘也能消 孫芸芸帶貨項鍊粉絲失焦：好胸！頭戴低調黑色棒球帽現已缺貨 《驅魔麵館》金世正穿上潤娥同款裙裝　「有點緊」意外展現傲人上圍 韓星靠「偽素顏唇膏」打造好氣色！NARS杏仁奶咖、GA玫瑰棕5支被搶翻 NIKE情人節限定鞋有平價替代款　淺粉配紅勾勾好少女，不用花到3萬元 《天竺鼠車車》超萌蛋糕、馬卡龍收到絕對開心 　網：捨不得吃啦 舒淇捧VALENTINO珠寶盒姿勢滿分　對尬唐嫣、劉雯「粉紫鉚釘包」

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面