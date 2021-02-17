2021最有機會結婚的星座TOP 3　迎向人生的幸福時刻

2021年12星座中最有機會脫單、結婚的星座Top大公開！人海茫茫裡要遇見相愛又適合靈魂伴侶何其容易？2020還沒脫單找到另一半也不用傷心，2021新的一年這3個星座將有機會迎向人生的幸福時刻啦！

TOP3 雙魚座

雙魚座對於感情的態度比較複雜，雖然你們也默默期待著有一天成為人妻人夫，與另一半共組家庭，但很多時候遲遲不點頭的原因，是欠缺一點點夢幻、一點點浪漫刺激！還在沒效率的痴等著對方開口的魚兒，今年有機會在某件事情的刺激之下，以一種不得不的姿態將兩人的關係進階。不過七宮也有合作、合夥關係的意涵，也許兩人會選擇成為事業上的工作夥伴，亦或者小孩才做選擇，你與對方既會是感情上相互扶持的伴侶，也會是工作上不可或缺的同伴，行星順逆行將為你的感情投入未知的變化，但總歸來說彼此凍結已久的關係，在今年會走入一個不一樣的階段！

TOP2 獅子座

等啊等盼啊盼，表面上說著順其自然，但事實上獅子歷經去年一整年跌宕起伏的感情旅程，卻一直沒有一個可以明朗到公開宣告脫單的感情，2021年將有不一樣的變化囉！木星在今年下半年走入獅子的婚姻宮位，雖然前頭逆行帶來了一些不平靜的波折，但就是這樣的一波三折，才能創造出史詩一般壯烈卻又甜蜜的感情啊！已有對象的獅座下半年有機會在某個moment動了步入紅毯的念頭，感情不論短跑長跑都能跑出個結果；還在單身區以為自己八字都沒一撇的獅座，今年其實桃花都不算弱，就算你一直信仰著自由單身，在旁人著急催促下，也會出現真命情緣，讓你幸福走入婚姻！

TOP1 處女座

處女座的感情向來細水長流，默默的往婚姻這條路走，一直到了時機成熟，才會認真考慮終結單身狗歲月，看著親朋好友一個個的成家步入紅毯，內心是不是也開始小焦急了呢？別擔心！木星在2020下半年就閃進了你的姻緣宮位，你與情人某種隱形的結婚默契就在兩人之間，只差誰先開口而已，就算覺得時機還沒成熟、房子車子都沒個著落，今年上半年結婚的可能性還是大於其他，會有很不「處女座」的衝動，讓你像夢一樣的決定在身分證的配偶欄寫下名字！身邊似乎還沒對象的處女座就算還是隨緣，這個緣分自有積極熱情的旁人為你加緊馬力，透過親友介紹遇見不可思議的幸福！還在觀望、還在考慮的處女座們，金星的進駐12年才一次，可別錯過了呀！

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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