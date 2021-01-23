2021開架唇膏推薦：巴黎萊雅小妖金強勢回歸、ZA超美唇膏都是百搭色

迎接2021到來，開架彩妝品牌也都紛紛推出新品，以下介紹2021開架唇彩的新品們，巴黎萊雅、heme、ZA等，有口紅、唇釉不同質地，陸續更新中，大家不要錯過囉！

巴黎萊雅 極致純色訂製唇膏

這款純色訂製唇膏每每推出新系列、新色，就會引起廣大網友的關注，2021年全新推出極致純色訂製唇膏，以金色管身搭配品牌LOGO雕刻，此款唇膏也被暱稱為小妖金。唇膏顏色則是特調了適合亞洲人的8色，成分中添加了護唇精華及摩洛哥堅果油，膏體一接觸雙唇就會化開，延展性好、滑順度佳，能打造充滿光澤的緞面妝感。

熱賣色強勢回歸：#618泰奶歐蕾、#619楓糖南瓜

618、619是先前純色訂製唇膏中討論度非常高的兩個色號，時隔3年在小妖金中強勢回歸，618是帶有明顯土橘色系的泰奶色，帶奶茶感的色系上唇立刻變溫柔；619則是紅感再明顯一些的熟成南瓜色，飽和色澤讓你一秒成為亮點，氣勢滿分又不過於銳利。

▲左：#618泰奶歐蕾、右：#619楓糖南瓜



網友敲碗新色：#161輕吻豆沙、#635微醺血橙

台灣還沒引進此系列時，各大美妝論壇網友們就紛紛敲碗的就是這兩色。161是溫柔的百搭豆沙色，甜而不膩的色選適合日常上班上課使用，要約會的話對象也絕對看的懂。635則非常適合需要氣勢的正式場合，飽和紅唇中帶有一些橘色調，是充滿女人味的性感色選。

▲左：#161輕吻豆沙、右：#635微醺血橙



heme 柔霧慕斯唇釉

台灣品牌heme彩妝不斷推陳出新，明星商品柔霧慕斯唇釉2021年以溫柔赤茶為靈感發想，再度推出2色新色，分別為11 Rusted Maple、12 Vintage Rouge。

11 Rusted Maple 鐵鏽楓紅、12 Vintage Rouge 復古赤茶

11在秋冬必備的鐵鏽色基調上，同時帶有橘色、紅色調，顯白不挑膚色，薄擦的話橘色調較為明顯、厚塗的再多一些帶有棕色的鐵鏽紅感，包辦各種場合。若要說到唇紅齒白，就是在說12這支唇釉，比一般的紅唇多了些復古的色調，非常襯膚色之外也能讓牙齒看起來很白，尤其適合用指腹輕點的漸層妝感，怎麼抹都好看。

ZA 潮色邂逅唇彩柔霧款

包裝超療癒的ZA潮色邂逅唇彩，上市時就有水潤、柔霧、金屬光三個質地，2021年柔霧款以奶昔為靈感，推出5個全新色選，擁有鑽石切面加上微霧妝感，專為亞洲人偏黃肌膚設計的調色，隨便挑都是百搭色。

ND 321 烏龍濃奶昔

這支唇膏不只色選以奶昔為靈感，綿密滑順的質地也像是奶昔一般，主打色ND321是橘色中混了奶茶色的色選，就像烏龍茶加入了奶昔一般，這支不僅適合單擦，要當做疊塗的底色也非常適合，開會、面試、約會，各種場合都不出錯。

2021開架新品唇彩參考價格

巴黎萊雅 極致純色訂製唇膏，NT$420

heme 柔霧慕斯唇釉，定價NT$360、新品特價NT$299

ZA 潮色邂逅唇彩柔霧款，NT$350

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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