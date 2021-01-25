2021新球鞋報到！adidas手繪插畫超可愛、NIKE粉藍漸層子彈少女必收

邁入全新2021年，各家運動品牌摩拳擦掌，在新年第一週就發佈最新球鞋款式，從少女心爆發的粉嫩色，復古風回歸的細節設計，以及訴求綠色時尚的永續材質應有盡有，每一雙都是你我鞋櫃中不能或缺的一員。文章將不定時更新，想購入新球鞋務必鎖定。

adidas Originals



迎接全新的2021年，adidas Originals以擁抱綠色時尚為使命，運用全新研發的Primegreen高機能再生材質，為經典鞋款Stan Smith系列換上新面貌，共推出4雙男、女鞋系列。其中2款女鞋運用繽紛、活潑的花朵圖案，象徵環保再生的意象，第一款Stan Smith將地球、花朵與三葉草Logo插畫置於腳後跟。第二款Stan Smith則將繽紛插畫圖案佈滿鞋身，高調展現活潑奔放的氣息，NT$3,690。

Nike

新年一開始，Nike將熱賣球鞋換上全新配色，去年賣翻的AIR MAX 97染上嫩黃、粉膚、煙燻粉藍的優雅色調，更加入夜間3M反光設計，Swoosh標誌旁還有可愛俏皮的波卡圓點裝飾；強調氣墊設計的AIR MAX VERONA同樣以女性需求為設計主軸，換成繽紛俏麗的亮橘色系登場，搭配雪花紛飛的潑漆感鞋身，最大的亮點則是鞋舌上不對稱 "The Future is in the Air" 字樣，不論是哪一雙都讓女孩少女心乍現。將於球鞋選貨店FRUITION販售，AIR MAX 97／NT$5,600；AIR MAX VERONA／NT$4,700。

New Balance

最初誕生於1988年的跑鞋New Balance 574，超過30年的時代洗禮，也陸續以不同配色問世，2021年New Balance再為經典574換上復古新色，運用高飽和的紅、黃、藍、綠色，分別象徵愛情、陽光、天空、健康，希望藉由經典574開起新的一年。NB574鞋面以麂皮與網布異材質拼接，同時保留了跑鞋ENCAP緩震中底及鞋舌上的Classic字樣，NT$2,880。

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

【本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站；《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

● 可愛力量大！Oris小熊、Omega史努比、IWC小王子、LV吉祥物Vivienne…盤點萌系珠寶與手錶

● 精選10款時髦OL必備的小眾精品「方形托特包」，新年折扣最低6000就可入手！

● 別再把西裝褲穿出上班感，歐美超模「西裝褲穿搭」隱藏技巧解析，讓你穿出高調霸氣氣場！