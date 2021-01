2021新球鞋報到！adidas手繪插畫超可愛、NIKE粉藍漸層子彈少女必收

邁入全新2021年,各家運動品牌摩拳擦掌,在新年第一週就發佈最新球鞋款式,從少女心爆發的粉嫩色,復古風回歸的細節設計,以及訴求綠色時尚的永續材質應有盡有,每一雙都是你我鞋櫃中不能或缺的一員。文章將不定時更新,想購入新球鞋務必鎖定。

adidas Originals



迎接全新的2021年,adidas Originals以擁抱綠色時尚為使命,運用全新研發的Primegreen高機能再生材質,為經典鞋款Stan Smith系列換上新面貌,共推出4雙男、女鞋系列。其中2款女鞋運用繽紛、活潑的花朵圖案,象徵環保再生的意象,第一款Stan Smith將地球、花朵與三葉草Logo插畫置於腳後跟。第二款Stan Smith則將繽紛插畫圖案佈滿鞋身,高調展現活潑奔放的氣息,NT$3,690。

Nike

新年一開始,Nike將熱賣球鞋換上全新配色,去年賣翻的AIR MAX 97染上嫩黃、粉膚、煙燻粉藍的優雅色調,更加入夜間3M反光設計,Swoosh標誌旁還有可愛俏皮的波卡圓點裝飾;強調氣墊設計的AIR MAX VERONA同樣以女性需求為設計主軸,換成繽紛俏麗的亮橘色系登場,搭配雪花紛飛的潑漆感鞋身,最大的亮點則是鞋舌上不對稱 "The Future is in the Air" 字樣,不論是哪一雙都讓女孩少女心乍現。將於球鞋選貨店FRUITION販售,AIR MAX 97/NT$5,600;AIR MAX VERONA/NT$4,700。

New Balance

最初誕生於1988年的跑鞋New Balance 574,超過30年的時代洗禮,也陸續以不同配色問世,2021年New Balance再為經典574換上復古新色,運用高飽和的紅、黃、藍、綠色,分別象徵愛情、陽光、天空、健康,希望藉由經典574開起新的一年。NB574鞋面以麂皮與網布異材質拼接,同時保留了跑鞋ENCAP緩震中底及鞋舌上的Classic字樣,NT$2,880。

