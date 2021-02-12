fb ig video ETtoday search mobile

懶人也能做罪惡起司料理！「迷你雙層烤盤」煎肉、加熱奶酪一步驟完成

>

編輯／Emily

放假懶懶完全不想外出用餐，吃膩了外送餐點，是時候嘗試自己煮菜了！日本RECOLTE就推出一款「迷你雙層烤盤」，讓懶人也能輕鬆做出豪華料理，上層可以烤肉類、蔬菜，下層可以加熱起司，只要一台就能做出罪惡度爆表的起司美食。

▲迷你雙層烤盤。（圖／翻攝自recolte-jp.com）

▲日本RECOLTE推出的「迷你雙層烤盤」，讓懶人也能輕鬆料理。（圖／翻攝自recolte-jp.com，下同）

「迷你雙層烤盤」是雙層設計，上層有一個長形雙面烤盤，搭配兩個耐熱陶瓷小碗，下層則附有兩個迷你烤盤，讓你在家就能輕鬆製作起司料理。想吃「烤起司」可以在上層煎烤肉類和蔬菜，底部用迷你烤盤加熱奶酪，融化後淋在煎好的食材上，起司像瀑布一樣流下來也太邪惡。

▲迷你雙層烤盤。（圖／翻攝自recolte-jp.com）

▲迷你雙層烤盤。（圖／翻攝自recolte-jp.com）

▲迷你雙層烤盤。（圖／翻攝自recolte-jp.com）

▲雙層設計太方便，可以在上層煎烤肉類與蔬菜，底部用迷你烤盤加熱奶酪。

想要吃「瑞士起司鍋」的話，可以把起司裝進耐熱陶瓷碗，放在烤盤上加熱，融化後把熟食放進去沾一沾就能享用。除了起司，也可以把巧克力放進去加熱，就變成甜蜜誘人的巧克力鍋，搭配棉花糖、水果絕對讓螞蟻人瘋狂。這款烤盤尺寸迷你、不佔空間，使用方法又超簡單，讓懶人也能輕鬆做出厲害料理。

▲迷你雙層烤盤。（圖／翻攝自recolte-jp.com）

▲迷你雙層烤盤。（圖／翻攝自recolte-jp.com）

▲也可以加熱巧克力，變成甜蜜誘人的巧克力鍋。

喜歡特殊有趣的廚具，也可以看看日本家居品牌Belle Maison推出的「迪士尼小煎鍋」，這款平底鍋底部有迪士尼角色刻紋，倒入麵糊就能煎出有他們大頭圖案的鬆餅，讓平凡的料理變得可愛，這系列有米奇、米妮和小熊維尼三種款式。

▲迷你雙層烤盤。（圖／翻攝自recolte-jp.com）

▲迷你雙層烤盤。（圖／翻攝自recolte-jp.com）

▲日本家居品牌Belle Maison推出迪士尼小煎鍋。（圖／翻攝自bellemaison.jp）

若是想宅在家，不出門其實也能揪朋友來家吃燒烤，日本品牌THANKO日前就推出一款「無煙串燒烤肉機」，看起來超威風，只要把食物串成一串，機器就回沿著中央的電熱管，用華麗的旋轉方式把肉烤熟，在家就能享受居酒屋等級的串燒，想來就很療癒。

▲日本THANKO推出的一人串燒機。（圖／翻攝自thanko.jp）

►日網紅讓「星之卡比」吃生肉變成「大舌舔」　網友瘋轉發：我家的吃老鼠

►台灣唐吉訶德10大必吃全公開！39元起就能吃超飽

►點我樂透過新年，東森天天開百萬

關鍵字：

烤盤, 廚具, 料理, 起司, 起司鍋

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

陳昊森「被拱脫衣」無助求救陳庭妮　穿透視襯衫以為在家

陳昊森「被拱脫衣」無助求救陳庭妮　穿透視襯衫以為在家

陳妍希「最強消腫5招」！小籠包變巴掌臉　網：根本仙女

陳妍希「最強消腫5招」！小籠包變巴掌臉　網：根本仙女

木村心美扮醜模仿笑翻粉絲　下秒回歸分享秘密瘦身食材

木村心美扮醜模仿笑翻粉絲　下秒回歸分享秘密瘦身食材

IKEA隱藏版TOP10單品　49元起CP值高到不可思議

IKEA隱藏版TOP10單品　49元起CP值高到不可思議

包・開箱／LONGCHAMP把「小牛」牽進招牌摺疊包

包・開箱／LONGCHAMP把「小牛」牽進招牌摺疊包

曾之喬背的COACH米奇包竟是「限定中的限定款」

曾之喬背的COACH米奇包竟是「限定中的限定款」

情人節系列狂射戀愛光波！GUCCI包有立體愛心、MONCLER改賣黑金帽T

情人節系列狂射戀愛光波！GUCCI包有立體愛心、MONCLER改賣黑金帽T

香奈兒春夏超燒！11.12包變項鍊、蝴蝶結卡夾必收

香奈兒春夏超燒！11.12包變項鍊、蝴蝶結卡夾必收

生乳氣墊、亮顏粉底　打造最夯「綿密奶油肌」

生乳氣墊、亮顏粉底　打造最夯「綿密奶油肌」

孫芸芸領先全球入手Chloé 「唇形包」

孫芸芸領先全球入手Chloé 「唇形包」

ET Fashion

推薦閱讀

「別洗澡、洗衣、被人叫醒」　過年10大禁忌要知道

「別洗澡、洗衣、被人叫醒」　過年10大禁忌要知道

網讚：好準！「脫鞋方式」心理測驗看真實個性　第3種追求完美

網讚：好準！「脫鞋方式」心理測驗看真實個性　第3種追求完美

誰都救不了！「佛系單身王」星座Top 3 　雙子隨緣、水瓶沒人讀懂

誰都救不了！「佛系單身王」星座Top 3 　雙子隨緣、水瓶沒人讀懂

2021年12生肖各年齡層流年運勢　屬牛25歲容易惹上官司 新春拜拜「3水果」是禁忌　選對供品平安、招財好運跟著來 新光三越僅用11天拚出「熟客系統」　翻轉疫情「年賺逾20億元」 「朋友圈超小」星座Top 3 ！　天蠍很難走心、冠軍是國家級邊緣人 想脫單快用「粉色皮夾」！Miu Miu抓皺設計好少女　Chanel還能當肩背包 新春拜年千萬別犯「7大禁忌」！初三不宜出門、空手出現超失禮 2021必買白鞋就選這9雙　NB 574、adidas NMD熱度狂燒

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面