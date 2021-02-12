懶人也能做罪惡起司料理！「迷你雙層烤盤」煎肉、加熱奶酪一步驟完成

編輯／Emily

放假懶懶完全不想外出用餐，吃膩了外送餐點，是時候嘗試自己煮菜了！日本RECOLTE就推出一款「迷你雙層烤盤」，讓懶人也能輕鬆做出豪華料理，上層可以烤肉類、蔬菜，下層可以加熱起司，只要一台就能做出罪惡度爆表的起司美食。

▲日本RECOLTE推出的「迷你雙層烤盤」，讓懶人也能輕鬆料理。（圖／翻攝自recolte-jp.com，下同）



「迷你雙層烤盤」是雙層設計，上層有一個長形雙面烤盤，搭配兩個耐熱陶瓷小碗，下層則附有兩個迷你烤盤，讓你在家就能輕鬆製作起司料理。想吃「烤起司」可以在上層煎烤肉類和蔬菜，底部用迷你烤盤加熱奶酪，融化後淋在煎好的食材上，起司像瀑布一樣流下來也太邪惡。

▲雙層設計太方便，可以在上層煎烤肉類與蔬菜，底部用迷你烤盤加熱奶酪。



想要吃「瑞士起司鍋」的話，可以把起司裝進耐熱陶瓷碗，放在烤盤上加熱，融化後把熟食放進去沾一沾就能享用。除了起司，也可以把巧克力放進去加熱，就變成甜蜜誘人的巧克力鍋，搭配棉花糖、水果絕對讓螞蟻人瘋狂。這款烤盤尺寸迷你、不佔空間，使用方法又超簡單，讓懶人也能輕鬆做出厲害料理。

▲也可以加熱巧克力，變成甜蜜誘人的巧克力鍋。



喜歡特殊有趣的廚具，也可以看看日本家居品牌Belle Maison推出的「迪士尼小煎鍋」，這款平底鍋底部有迪士尼角色刻紋，倒入麵糊就能煎出有他們大頭圖案的鬆餅，讓平凡的料理變得可愛，這系列有米奇、米妮和小熊維尼三種款式。

▲日本家居品牌Belle Maison推出迪士尼小煎鍋。（圖／翻攝自bellemaison.jp）

若是想宅在家，不出門其實也能揪朋友來家吃燒烤，日本品牌THANKO日前就推出一款「無煙串燒烤肉機」，看起來超威風，只要把食物串成一串，機器就回沿著中央的電熱管，用華麗的旋轉方式把肉烤熟，在家就能享受居酒屋等級的串燒，想來就很療癒。

▲日本THANKO推出的一人串燒機。（圖／翻攝自thanko.jp）

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