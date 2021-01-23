就你交不到男友？單身太久萌生3點「自我懷疑」　要記得你不是一個人

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因為已經單身太久，讓你幾乎忘記什麼是戀愛的感覺嗎？身邊的好友們各個死會、結婚，從原先的不以為意，到最後不免開始產生「自我懷疑」的想法，其實每個人的生命歷程本來就不同，也都有個先後順序，每一群朋友當中多少都會有這樣的情況發生，所以當你面臨這些負面想法時要知道這其實是正常的，還有其他人也為你的遭遇感到共鳴：「加油，你不是一個人。」

＃對外表越來越自卑，也想過要整型

當身邊的人一個個都去談戀愛，平時常約的好友也不再隨揪隨到，生活開始漸漸的只剩自己，當然會覺得孤單，想要找個人陪的慾望也就會越來越強烈，若是遲遲沒有遇到對象，最先出現的想法可能是從外貌開始自我懷疑，覺得自己：「我有這麼醜嗎？」、「是不是該去調整一下？」但其實你的條件絕對水準之上，只不過是因為心裡自卑，而無限放大了自己的缺點。

＃難道我不像女生嗎？

身邊也許不乏男性友人，這些人當成對象可能也不錯，但是他們就是沒有把你當做女人看待，讓你不由得懷疑：「難道我不像女生嗎？」而開始做一些模仿別的女生的行為，搞得自己都不像自己了。不需要勉強自己變成人見人愛的模樣，只不過是現在遇到的人都不適合你罷了，興趣不相同、講話也不投合，就算真的在一起了也撐不了多久。

＃乾脆吃回頭草，回到前男友的懷抱好了

當你寂寞到了極點，就容易回想起前男友的種種，像片段失憶一樣忘了當初分手的原因，甚至已經想好了挽回的台詞，想著只要這次再多忍忍，其實也沒什麼大不了。如果意識到自己有這種想法，真的要好好想想，究竟寧願單身還是寧願吃回頭草。

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