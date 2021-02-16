Tiffany大方示愛　Love字樣珠寶原來是畢卡索女兒設計的

▲Tiffany Return to Tiffany純銀心型手環（左起）14,000元，Paloma Picasso橄欖葉造型純銀耳環13,000元，City HardWear雙珍珠純銀戒指 21,000元，Paloma's Graffiti Love字形純銀項鍊9,000元。（圖／Tiffany提供，以下同）



記者陳雅韻／台北報導

文字珠寶有股神奇魔力，充滿正能量的設計彷彿為佩戴者打氣，在開春之際戴上身迎接新氣象。Tiffany & Co.由畢卡索女兒Paloma Picasso創作的Paloma's Graffiti系列是多數人的第一聯想，以她的筆跡為造型，呈現Love、Kiss等字樣的珠寶，大聲說愛，也展現愛自己的決心。

▲Tiffany Paloma's Graffiti Kiss字形18K玫瑰金鑲鑽項鍊（左）109,000元，Love字形18K白金鑲鑽戒106,000元。

1980年加入Tiffany的Paloma Picasso，從紐約建築物上潦草的塗鴉獲得靈感，於是以自己的筆跡為珠寶造型，運用貴金屬材質讓街頭藝術變奢華，設計出款款線條簡約優雅又充滿力量的Tiffany Paloma's Graffiti系列，最受歡迎的是Love字樣的項鍊與戒指，最入門款為9,000元的純銀項鍊，另有18K白金鑲鑽或18K玫瑰金粉紅藍寶石的奢華版本。

▲Tiffany Paloma's Graffiti系列心型與箭設計18K白金鑲鑽項鍊（由上至下）117,000元，Amour字形18K玫瑰金項鍊30,000元，Love字形18K玫瑰金粉紅藍寶石項鍊102,000元。



Tiffany Paloma's Graffiti系列不僅有英文版的Love，還有法文代表愛的Amour字樣、以及親吻之意的Kiss造型項鍊，充滿愛意的設計不只是象徵愛情，也可以是親情、友情或為自己鼓舞的貼身幸運物。

▲DIOR Oui 輕珠寶系列推出搭配黑色絲繩的新手環，27,800元。（圖／DIOR提供，以下同）



Dior 珠寶創意總監 Victoire de Castellane 則於2005年引發Oui 輕珠寶系列的流行風潮，將以o、u、i 三個金質草寫字母象徵法文詞彙「我願意」，並由單顆美鑽點綴筆畫結尾，作為最鏗鏘有力的表白，戒指是最經典的設計，近日又新增搭配黑色絲繩的手環。不僅於此，品牌再出甜蜜招數，陸續發表法文中代表「我愛你」的「Je t'aime」、意指「你和我」的「Toi Moi」兩組語彙化為不對稱耳環與單、雙指戒，當中黃K金款點綴鑽石，而玫瑰金款裝飾紅寶石，施展熱情魅力。

▲DIOR Oui 18K金戒指（左）35,400元，點綴紅寶石的Dior Oui Je t'aime雙指戒65,500元。

