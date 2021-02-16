fb ig video ETtoday search mobile

Tiffany大方示愛　Love字樣珠寶原來是畢卡索女兒設計的

>

▲▼文字珠寶 。（圖／公關照）

▲Tiffany Return to Tiffany純銀心型手環（左起）14,000元，Paloma Picasso橄欖葉造型純銀耳環13,000元，City HardWear雙珍珠純銀戒指 21,000元，Paloma's Graffiti Love字形純銀項鍊9,000元。（圖／Tiffany提供，以下同）
 

記者陳雅韻／台北報導

文字珠寶有股神奇魔力，充滿正能量的設計彷彿為佩戴者打氣，在開春之際戴上身迎接新氣象。Tiffany & Co.由畢卡索女兒Paloma Picasso創作的Paloma's Graffiti系列是多數人的第一聯想，以她的筆跡為造型，呈現Love、Kiss等字樣的珠寶，大聲說愛，也展現愛自己的決心。

▲▼文字珠寶 。（圖／公關照）▲▼文字珠寶 。（圖／公關照）

▲Tiffany Paloma's Graffiti Kiss字形18K玫瑰金鑲鑽項鍊（左）109,000元，Love字形18K白金鑲鑽戒106,000元。

1980年加入Tiffany的Paloma Picasso，從紐約建築物上潦草的塗鴉獲得靈感，於是以自己的筆跡為珠寶造型，運用貴金屬材質讓街頭藝術變奢華，設計出款款線條簡約優雅又充滿力量的Tiffany Paloma's Graffiti系列，最受歡迎的是Love字樣的項鍊與戒指，最入門款為9,000元的純銀項鍊，另有18K白金鑲鑽或18K玫瑰金粉紅藍寶石的奢華版本。

▲▼文字珠寶 。（圖／公關照）

▲Tiffany Paloma's Graffiti系列心型與箭設計18K白金鑲鑽項鍊（由上至下）117,000元，Amour字形18K玫瑰金項鍊30,000元，Love字形18K玫瑰金粉紅藍寶石項鍊102,000元。

Tiffany Paloma's Graffiti系列不僅有英文版的Love，還有法文代表愛的Amour字樣、以及親吻之意的Kiss造型項鍊，充滿愛意的設計不只是象徵愛情，也可以是親情、友情或為自己鼓舞的貼身幸運物。

▲▼文字珠寶 。（圖／公關照）

▲DIOR Oui 輕珠寶系列推出搭配黑色絲繩的新手環，27,800元。（圖／DIOR提供，以下同）

Dior 珠寶創意總監 Victoire de Castellane 則於2005年引發Oui 輕珠寶系列的流行風潮，將以o、u、i 三個金質草寫字母象徵法文詞彙「我願意」，並由單顆美鑽點綴筆畫結尾，作為最鏗鏘有力的表白，戒指是最經典的設計，近日又新增搭配黑色絲繩的手環。不僅於此，品牌再出甜蜜招數，陸續發表法文中代表「我愛你」的「Je t'aime」、意指「你和我」的「Toi Moi」兩組語彙化為不對稱耳環與單、雙指戒，當中黃K金款點綴鑽石，而玫瑰金款裝飾紅寶石，施展熱情魅力。

▲▼文字珠寶 。（圖／公關照）▲▼文字珠寶 。（圖／公關照）

▲DIOR Oui 18K金戒指（左）35,400元，點綴紅寶石的Dior Oui Je t'aime雙指戒65,500元。

►點我樂透過新年，東森天天開百萬

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

陳昊森「被拱脫衣」無助求救陳庭妮　穿透視襯衫以為在家

陳昊森「被拱脫衣」無助求救陳庭妮　穿透視襯衫以為在家

陳妍希「最強消腫5招」！小籠包變巴掌臉　網：根本仙女

陳妍希「最強消腫5招」！小籠包變巴掌臉　網：根本仙女

木村心美扮醜模仿笑翻粉絲　下秒回歸分享秘密瘦身食材

木村心美扮醜模仿笑翻粉絲　下秒回歸分享秘密瘦身食材

IKEA隱藏版TOP10單品　49元起CP值高到不可思議

IKEA隱藏版TOP10單品　49元起CP值高到不可思議

包・開箱／LONGCHAMP把「小牛」牽進招牌摺疊包

包・開箱／LONGCHAMP把「小牛」牽進招牌摺疊包

曾之喬背的COACH米奇包竟是「限定中的限定款」

曾之喬背的COACH米奇包竟是「限定中的限定款」

情人節系列狂射戀愛光波！GUCCI包有立體愛心、MONCLER改賣黑金帽T

情人節系列狂射戀愛光波！GUCCI包有立體愛心、MONCLER改賣黑金帽T

香奈兒春夏超燒！11.12包變項鍊、蝴蝶結卡夾必收

香奈兒春夏超燒！11.12包變項鍊、蝴蝶結卡夾必收

生乳氣墊、亮顏粉底　打造最夯「綿密奶油肌」

生乳氣墊、亮顏粉底　打造最夯「綿密奶油肌」

孫芸芸領先全球入手Chloé 「唇形包」

孫芸芸領先全球入手Chloé 「唇形包」

ET Fashion

推薦閱讀

2021無印良品「必買好物」TOP10　遇到降價直接丟購物籃

2021無印良品「必買好物」TOP10　遇到降價直接丟購物籃

365天生日專屬色　1月1日淡白色有顆純淨的心、7月13日鐵藍自尊心強烈

365天生日專屬色　1月1日淡白色有顆純淨的心、7月13日鐵藍自尊心強烈

開工優惠來了！星巴克買一送一立馬賺、路易莎限時3天8折　

開工優惠來了！星巴克買一送一立馬賺、路易莎限時3天8折　

韓妞超夯的「吃玉米」心理測驗　「從哪裡開始啃」一秒看出人格特質 2021必買白鞋就選這9雙　NB 574、adidas NMD熱度狂燒 記憶力越來越差？哈佛醫學院推薦5種「補腦」食物防退化 「母女穿搭」IG狂吸26萬追蹤！繽紛洋裝超夢幻　網：好想生女兒 神美！寶雅推出「極光款醫療口罩」、好罩的笑臉口罩也超可愛 2021吹風機必買推薦TOP 9！價位、功效全解析　輕柔順髮GET 總是越睡越累？BBC研究：「5個方法」助你提升睡眠品質

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面