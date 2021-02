別以為心形珠寶都爆貴！De Beers鑽戒10萬元有找　梵克雅寶手鍊5萬元買到

▲模特兒佩戴De Beers My First De Beers Aura 鉑金心形鑽石戒指與My First De Beers Aura 18K白金心形鑽石耳環。(圖/De Beers提供,以下同)



記者陳雅韻/台北報導

14日是西洋情人節,最能直白表達心意的心形珠寶,仍是各大珠寶品牌的主力設計,De Beers推出一系列鑲嵌心形鑽新品,約10萬元以內的戒指與項鍊深具吸引力;梵克雅寶(Van Cleef & Arpels)則主打經典款,靠鑲嵌紅玉髓的紅心手鍊或項鍊,大方示愛。

▲De Beers My First De Beers Aura鉑金心形鑽石戒指主鑽約0.20克拉(左)約87,000元,心形鑽石耳環約152,000元。



De Beers心形鑽親民

鑽石品牌De Beers首度將心形切割鑽石運用在高級珠寶以外的設計,且用於最易入門的My First De Beers系列,拉近情人與此浪漫切割鑽石的距離。品牌共推出18K白金心形切割鑽石耳環、心形切割鑽石吊墜項鍊,以及一款心形切割鉑金鑽石戒指,主石周圍環繞整圈密釘鑲鑽石,更加璀璨耀眼。

▲梵克雅寶Sweet Alhambra玫瑰金鑲紅玉髓心形紅手鍊,43,000元。(圖/梵克雅寶提供)



梵克雅寶正中紅心

梵克雅寶Sweet Alhambra系列除了經典的四葉幸運草圖騰,另一討喜圖案便是心形設計,品牌推出玫瑰金鑲嵌紅玉髓的手鍊與項鍊,藉由單顆紅心大方表白,不到5萬元便能入手此高辨識度的標誌性作品。

▲蕭邦Happy Hearts系列鑲嵌粉色珍珠母貝與鑽石耳環,509,000元。(圖/蕭邦提供)



蕭邦心形耳環獻愛

蕭邦(Chopard)為情人節推出的Happy Hearts系列鑲嵌粉色珍珠母貝與鑽石耳環,結合滑動鑽石與粉色心形等甜蜜元素獻愛,同時也是致敬LVMH集團少奶奶、俄羅斯超模Natalia Vodianova創立的赤子之心基金會(Naked Heart Foundation)之作,耳環售出的部分收益將捐贈赤子之心基金會以改善貧童的生活。