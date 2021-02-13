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別以為心形珠寶都爆貴！De Beers鑽戒10萬元有找　梵克雅寶手鍊5萬元買到

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▲▼情人節珠寶 。（圖／公關照）

▲模特兒佩戴De Beers My First De Beers Aura 鉑金心形鑽石戒指與My First De Beers Aura 18K白金心形鑽石耳環。（圖／De Beers提供，以下同）
 

記者陳雅韻／台北報導

14日是西洋情人節，最能直白表達心意的心形珠寶，仍是各大珠寶品牌的主力設計，De Beers推出一系列鑲嵌心形鑽新品，約10萬元以內的戒指與項鍊深具吸引力；梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）則主打經典款，靠鑲嵌紅玉髓的紅心手鍊或項鍊，大方示愛。

▲▼情人節珠寶 。（圖／公關照）▲▼情人節珠寶 。（圖／公關照）

▲De Beers My First De Beers Aura鉑金心形鑽石戒指主鑽約0.20克拉（左）約87,000元，心形鑽石耳環約152,000元。
 

De Beers心形鑽親民
鑽石品牌De Beers首度將心形切割鑽石運用在高級珠寶以外的設計，且用於最易入門的My First De Beers系列，拉近情人與此浪漫切割鑽石的距離。品牌共推出18K白金心形切割鑽石耳環、心形切割鑽石吊墜項鍊，以及一款心形切割鉑金鑽石戒指，主石周圍環繞整圈密釘鑲鑽石，更加璀璨耀眼。

▲▼情人節珠寶 。（圖／公關照）

▲梵克雅寶Sweet Alhambra玫瑰金鑲紅玉髓心形紅手鍊，43,000元。（圖／梵克雅寶提供）

梵克雅寶正中紅心
梵克雅寶Sweet Alhambra系列除了經典的四葉幸運草圖騰，另一討喜圖案便是心形設計，品牌推出玫瑰金鑲嵌紅玉髓的手鍊與項鍊，藉由單顆紅心大方表白，不到5萬元便能入手此高辨識度的標誌性作品。

▲▼情人節珠寶 。（圖／公關照）

▲蕭邦Happy Hearts系列鑲嵌粉色珍珠母貝與鑽石耳環，509,000元。（圖／蕭邦提供）

蕭邦心形耳環獻愛
蕭邦（Chopard）為情人節推出的Happy Hearts系列鑲嵌粉色珍珠母貝與鑽石耳環，結合滑動鑽石與粉色心形等甜蜜元素獻愛，同時也是致敬LVMH集團少奶奶、俄羅斯超模Natalia Vodianova創立的赤子之心基金會（Naked Heart Foundation）之作，耳環售出的部分收益將捐贈赤子之心基金會以改善貧童的生活。

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關鍵字：

情人節, De Beers, 梵克雅寶, Van Cleef & Arpels, Chopard, 蕭邦

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