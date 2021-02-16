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韓風絕美月曆、肖像畫訂製蛋糕　收到超感動又超好拍　台灣也有得買！

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▲韓風蛋糕。（圖／翻攝自IG）

▲韓妞之間流行起了「月曆蛋糕」。（圖／翻攝自IG@mackerelcake，以下同）

編輯／JJ

在特別的日子用特別的蛋糕來慶祝，是再浪漫不過的事了，除了蛋糕店千篇一律的現成蛋糕，「訂製」蛋糕能蘊含更多的心意與意義，在時下韓妞們之間便流行一款訂製「月曆蛋糕」，蛋糕上裝飾著當月的月曆，並圈起重要的日期，來表示訂購者對這個日子所想表達的特殊情感，不只很有意義，高質感簡約外型更是「月曆蛋糕」大受歡迎的原因，隨便拍都超級美！

▲韓風蛋糕。（圖／翻攝自IG）

▲韓風蛋糕。（圖／翻攝自IG）

類似的「月曆蛋糕」造型有許多訂製蛋糕店家都會接單製作，像這幾款經典的月曆蛋糕是來自韓式蛋糕店Mackerel Cake，擅長運用粉嫩色系的蛋糕體，搭配優雅或可愛的奶油擠花裝飾，中間則寫上滿滿的日期數字，再圈起客人指定的日期，簡單卻很有意義，不論是仙氣的粉嫩淡色系，還是俏皮的跳色搭配，拍起照來都非常美，絕對能讓這個日子變得更有紀念價值。

除了月曆蛋糕之外，現在也很流行在蛋糕上作畫，許多情侶會選擇訂製一款繪有兩人肖像畫的蛋糕，來慶祝一年一度的紀念日，當然，用奶油、糖霜擠花沒辦法做出太寫實的畫面，但這也正是「肖像畫蛋糕」可愛的原因，捨去對臉部的描繪，而是著重在髮型、輪廓和服裝上，簡約線條的手繪風格幾乎不會出差錯，比起月曆蛋糕，又更「個人化」一些，也是許多女孩們的首選。

▲韓風蛋糕。（圖／翻攝自IG）

▲韓風蛋糕。（圖／翻攝自IG）

》》》台灣也有

這樣的「月曆蛋糕」和「肖像畫蛋糕」其實台灣也有人做！像是主打韓系簡約風格的蛋糕店《有一天Someday》，可以看見各種客製化要求的蛋糕作品，默默的也打響了名號，想訂製還得提前排隊呢。

另一間《VS甜點工作室》，同樣主打簡約精緻的韓式油畫蛋糕，可以華麗高雅、也可以繽紛可愛，在IG上也是夯到不行，除了受歡迎的月曆蛋糕、肖像畫蛋糕，強調美觀質感的漸層、色塊油畫蛋糕更是其招牌。

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關鍵字：

韓系蛋糕, 韓風蛋糕, 日曆蛋糕, 月曆蛋糕, 肖像蛋糕, 訂製蛋糕

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