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洗髮好麻煩？改掉「4個壞習慣」能減少頭皮出油　梳子容易被忽略

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▲▼改掉4習慣減少頭皮出油。（圖／翻攝IG）

▲髮型是否好看除了造型感，蓬鬆感也很重要。（圖／翻攝IG@moeka_nozaki）

編輯／Amanda　

洗頭對於不少女生來說可說是一件光想就覺得麻煩的事，尤其是長頭髮的女生，從洗髮、護髮到吹乾頭髮，每一步都是耗時耗力的大工程，就連女星小S、歐陽娜娜、Angelababy等都曾透露過不喜歡洗頭。對於懶惰洗頭的人而言，如何避免頭皮太快出油就是關鍵，像是以下4個常見的壞習慣就會影響頭皮出油狀況，快記起來別再犯了。

▲▼改掉4習慣減少頭皮出油。（圖／翻攝IG）

▲洗頭頻率要依個人頭皮膚質和出油狀況來調整。（圖／翻攝IG@kerastase_official）

1.過度或過少洗頭

頭皮跟臉部肌膚一樣，人人膚質不一樣，頭皮出油狀況也不盡相同，所以適合的清潔方式和頻率當然也不同，不論是過少或過度清潔頭皮，都會傷害到頭皮的油脂分泌，讓頭皮變得更加容易出油。最好依據個人頭皮出油情況來調整洗頭頻率和使用的洗髮產品，像是容易出油的人可每天洗，而很少出油的乾性頭皮則可視情況2或3天清洗一次，若不了解的人也可諮詢皮膚科醫師，請醫師推薦。

2.洗頭後不吹乾

有些人覺得吹風機高溫傷髮質或是覺得麻煩，洗完頭後不吹頭就直接睡覺，小心傷害頭皮還會容易變油膩！若頭皮沒吹乾，頭皮處於潮濕狀態下會分泌大量油脂，容易滋生細菌，進而產生搔癢、頭氣味，也會使隔天髮根扁塌，蓬頭垢面不僅看起來沒精神，嚴重者更可能導致頭皮發炎、長痘。

▲▼改掉4習慣減少頭皮出油。（圖／翻攝IG）

▲用梳子梳頭可幫助頭皮健康，但別忘了要定時清潔梳子。（圖／翻攝IG@rahuabeauty）

3.清洗梳子

很多人都知道，梳頭有助於促進頭部血液循環，幫助頭皮更健康，但你有注意過梳子是否乾淨嗎？梳子很容易藏污納垢，且梳頭時頭皮分泌的油脂會黏附於梳齒上，如果沒有定時清洗，梳子上會累積許多頭皮和髮絲上的髒污，如果繼續用來梳頭，梳子上的髒污會刺激頭皮，反而影響頭皮健康，導致出油或甚至可能造成頭皮發炎。

4.護髮乳或造型品抹到頭皮

現代人變換造型頻率高，加上造型品、陽光、空污、生活習慣等多種因素影響下，髮質越來越差，也使得現代人除了清潔，也很重視護髮。但有些人護髮時都有不良習慣，擠出一大坨護髮產品後，就從頭頂開始往下抹，這樣會沾染到頭皮，導致頭皮更容易出油，護髮乳主要用於髮尾及頭髮中段，要盡量避開頭皮、髮根處。除了護髮乳，有些造型品也容易造成頭皮出油，也要避免使用在過於靠近頭皮處。

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關鍵字：

保養, 洗髮, 洗頭, 清潔, 護理, 頭皮, 頭髮, 出油, 油膩, 習慣, 壞習慣

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