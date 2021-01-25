包・開箱／LV「丹寧藍老花小包」讓人秒被美暈！袋蓋藏驚喜小玄機

▲SINCE 1854丹寧藍系列CAPUCINES迷你肩背包與VANITY手提化妝包，開箱細節一次看。（影 / 記者王蓁蓁攝）

記者王蓁蓁 / 台北報導

人氣一直高漲不減的Louis Vuitton老花包不斷升級，2020秋冬首推的全新老花圖樣SINCE 1854系列，優雅地躍上了多款夯包，並於2021早春注入了象徵美好希望的丹寧藍色，《ET FASHION》搶先開箱系列中呼聲最高的CAPUCINES迷你肩背包，以及VANITY手提化妝包，滿滿的細節巧思看完超生火。

▲全新老花圖樣SINCE 1854系列，注入了優雅的丹寧藍配色。（圖 / 記者王蓁蓁攝，以下同）

系列以品牌誕生年份1854年融入經典的Monogram老花圖樣中，更巧妙地把「8」化作花瓣樣式，打造成SINCE 1854系列老花圖紋，同時改以提花針織面料，展現圖樣立體、率性的線條，2早春也為系列注入了全新丹寧藍配色，更顯年輕、亮眼，渴望在新的一年帶來美好希望。

▲SINCE 1854 CAPUCINES 迷你肩背包，NT$158,000。

▲優雅的丹寧藍SINCE 1854 CAPUCINES 迷你肩背包，適合各種風格穿搭。

極簡輪廓與優雅外型，讓LV CAPUCINES系列自2003年推出，便圈粉無數，現在再添全新細節，將SINCE 1854系列老花，以刺繡方式綴於小牛皮，展現LV令人驚豔的工藝與細節，包口設計也打造了兩種演繹方式，增加搭配選擇，若是將袋蓋置於包包內，便會呈現品牌標誌的藍金「LV」logo ; 而袋蓋置外則會露出可愛的Monogram小花圖案，滿滿巧思讓人好心動，雖是小包也細心隔出間層與暗袋，完全不馬虎，同時貼心附上肩帶，輕鬆穿梭在各種風格穿搭。

▲SINCE 1854 VANITY手提化妝包，NT$93,500。

▲SINCE 1854 VANITY手提化妝包手提、肩背都討喜。

靈感來自LV經典化妝箱的VANITY手提化妝包，包身佈滿了全新SINCE 1854的老花圖騰，小牛皮與丹寧藍交織配色更顯日常優雅，彷彿行李箱上吊牌的掛飾、及鎖扣充滿品牌玩味的旅行基因，可拆卸的皮革穿鍊帶則呼應包身細節，增添包包的精緻質感，搭配方式遊走於肩背與手提，不論是率性都會女士、還是俏皮少女都能完美駕馭，實用兼具的空間，滿足女孩們的容量需求。

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