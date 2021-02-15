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浪琴表復刻上癮　黑白配重現Tuxedo腕錶

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▲▼ 復刻錶 。（圖／公關照）

▲浪琴表Heritage Classic經典復刻系列Tuxedo腕錶，65,700元。（圖／浪琴表提供，以下同）
 

記者陳雅韻／台北報導

鐘錶品牌悠長的歷史，成為尋找靈感的寶庫，於瑞士總部設有博物館的浪琴表（Longines），不僅珍藏每個年代的代表作，也深深啟發今日的設計，最新款的Heritage Classic經典復刻系列Tuxedo腕錶大三針款與計時碼錶，即呈現1940年代末期爵士盛行、反映戰後無憂無慮的自由美學。

第二次世界大戰後結束艱苦生活，人們逐步邁向正軌，徜徉在自由的氛圍之中，當時常出入爵士樂俱樂部的客人腕上，出現黑白對比色的「Tuxedo」（男士燕尾服）腕錶，為忠於原版錶款的精神，浪琴表選擇不在裝載自動上鍊機芯的復刻錶面盤加上「Automatic」（自動上鍊）字樣，維持如古董時計的樣貌，且沒有設日期視窗，搭配符合該時代精神的半啞光黑色皮革錶帶。

▲▼ 復刻錶 。（圖／公關照）

▲浪琴表 Heritage Classic經典復刻系列Tuxedo計時碼錶，98,600元。
 

浪琴表Heritage Classic經典復刻系列Tuxedo腕錶備大三針腕錶與計時碼錶兩種款式，前者面盤周圍是啞光黑色圓環，搭配塗有Super-LumiNova®夜光塗料的纖細棍形指針，小秒盤位於6時位置；計時碼錶則於外圈設有測速計，整體設計也充滿40年代風格。

▲▼ 復刻錶 。（圖／公關照）

▲HAMILTON Ventura x BEAMS漢米爾頓探險腕錶，29,100元。（圖／Hamilton提供，以下同）

邁入1950年代，更多新奇事物誕生，Hamilton（漢米爾頓）1957年推出首款電子錶Ventura即開啟鐘錶新頁，不僅革新技術掀起熱潮，獨特的三角形造型更令人過目難忘，被巨星「貓王」艾維斯普里斯萊（Elvis Presley）納為收藏，近期品牌再度復刻Ventura石英錶，並與日本潮牌BEAMS進行跨界設計，全黑設計更彰顯潮流感。

▲▼ 復刻錶 。（圖／公關照）

▲Hamilton復刻1970年代深受太空時代啟發的PSR漢米爾頓經典系列腕錶，24,300元。
 

1970年Hamilton漢米爾頓發表首款數字電子腕錶Pulsar，同樣在技術與外型設計上令人驚艷，深受太空時代風格影響，1973年生產的第二代PSR錶款較為圓潤，經過重新復刻，今日看來依然相當前衛。

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關鍵字：

浪琴表, Longines, Hamilton, 漢米爾頓

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