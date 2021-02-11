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風・Luxury／5萬機械錶優選出列　Seiko復刻潛水錶賣翻

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▲▼ 入門機械錶 。（圖／公關照）

▲Seiko Prospex重新演繹1970潛水錶的現代復刻版SPB151J1鍊帶錶，41,000元。（圖／Seiko提供，以下同）
 

記者陳雅韻／台北報導

領了年終想進階機械錶一族，卻遲遲無法下手？最容易的方法是先選定歷史悠久、知名度高、並能提供完善售後服務的品牌，再依據喜好的時尚風格進行挑選錶款，預算設定在5萬元以內有不少選擇，可先由戴在腕上律動便能上鍊的自動上鍊錶款著手，包括機械錶第一聯想的日本品牌Seiko（精工）、瑞士品牌Mido（美度表）、Oris等，均備有豐富款式。

▲▼ 入門機械錶 。（圖／公關照）

▲人氣很旺的Seiko Prospex綠色面盤的1970潛水錶現代復刻版SPB153J1，37,000元。
 

Seiko潛水錶大熱門
潛水錶是近幾年在台灣最熱門的錶款，Seiko Prospex復刻忠於原創海龜錶殼的1970年代潛水錶，立刻直衝熱賣寶座，特色是錶冠位於4時方向並延伸出保護它的錶殼，內載具70小石動力儲存的6R35機械機芯，防水深度達200米，是經典之作內外升級的最佳代表。

▲▼ 入門機械錶 。（圖／公關照）

▲藍色調的Mido Ocean Star GMT海洋之星兩地時區腕錶，37,300元。（圖／Mido提供）

Mido實用外型兼具
有母集團Swatch Group支持，80小時動力儲存自動上鍊機芯已成為Mido的標準配備，新款Ocean Star GMT海洋之星兩地時區腕錶，擁有潛水錶的運動風外型，又配備實用的雙時區功能，第二時區刻度的黑藍雙色對應日夜，讓閱讀時間輕鬆易辨，等到新冠疫情退散可再自由出國之時，此腕錶肯定是旅行必備的時尚配件。

▲▼ 入門機械錶 。（圖／公關照）

 

▲承襲飛行錶特色的Oris Big Crown深紅色面盤的指針式日期錶，43,000元。（圖／Oris提供）
 

Oris圓飛行夢
除了運動錶，亦能挑戰不同風格的機械錶展現個人品味，Oris自1938年為飛行員推出大錶冠腕錶，已成為品牌經典之一，近期推出深紅色面盤搭配棕色皮革錶帶的Big Crown指針式日期錶，承襲大錶冠、錢幣紋錶框等招牌特色，洋溢濃濃復古風，是Oris近期最容易入門的錶款。

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關鍵字：

機械錶, Seiko, Mido, 美度表, Oris

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