交友軟體配對成功，卻被「已讀不回」　5點告訴你死因在哪裡

文／柯夢波丹

明明在交友App上遇到心儀對象，大家也都很投機，更交換Line、IG及約會過，可是見了一兩次面他便漸漸已讀不回，到底是自己的問題還是什麼原因讓這段關係還沒開始就結束？

▲在交友軟體上認識不錯對象，卻被已讀不回該怎麼辦？（圖／Getty Images）



死因1. 心儀對象也有很多選擇

好多女生以為，對方跟你一樣願意交談認識彼此，且每天保持聯絡，也交換Line及約會，就有機會發展下去。其實這些都只是普通認識朋友的第一步，並不代表什麼！

▲玩交友軟體心態很重要。（圖／Getty Images）



雖然玩交友App認識合眼緣的對象，但搞不好對方也同步跟其他幾個異性有交流聯絡，你並不是他的唯一有意發展的對象，要在眾多女玩家中脫穎而出，還需多花心思和對方培養感情，吸引他的注意！

死因2. 全程投入卻無疾而終，令你感到氣餒

玩交友App的大致分成兩類人：「孤注一擲」及「漁夫撒網」。前者每次只跟一、兩個異性認識了解，覺得合適就深入交流，交換電話及出街約會。這種人的好處是專一，勤於同異性交談，了解較深入，不過一旦對方對你沒有好感，你的全程投入就會化為烏有，感情無疾而終，要重新再找新對象認識，便會讓你感到疲憊，重複幾次就再無也沒了心思，即使有心儀對象你也不敢多花心力，漸漸地放棄玩交友App。

死因3. 漁翁撒網，膚淺交談致無疾而終

至於漁翁撒網者，一次跟數位甚至十幾位異性交流，談話內容偏膚淺，話題重複又重複，自己都覺得悶，回應時也很敷衍了事，就算對方對你有興趣，都覺得你不想讓人靠近的感覺。

▲交友軟體看不到對方，難免會有戒心難真誠對待。（圖／Getty Images）



死因4. 玩家有戒心難真誠對待

玩交友App面對的畢竟是陌生人，大家依然會設下防線，不想將自己的一切告訴對方，對方也亦然，例如不想分享自己的Facebook或Instagram帳號，擔心居心不良，也怕個人隱私外洩。當兩人未能坦誠真心時，就很難再進一步發展下去了。

死因5. 進一步發展，不止講「真心」

當然也不排除在交友App上遇到真心尋找伴侶的玩家，不過要進一步發展，單憑「真心」二字是很難維持的。最主要還是要有共同興趣、愛好及類似的成長背景，才能有源源不絕的話題。否則見一兩次面，該談的話題都談過，又沒有相同興趣，導致再沒有下一次約會的原因，漸漸地這段關係就會無疾而終的。

▲交友軟體最理想的心態是用它來結交朋友。（圖／Getty Images@Westend61）



先從朋友做起吧！

其實玩交友App，最理想的心態是用它來結交朋友，認識不同社交圈子的人，增加與異性相處的經驗。要是一味抱著認識男朋友的心態，會讓你壓力很大，見面時也有如「相親」般尷尬。能在交友App發展成朋友已經不容易了，哪有一步登天成為戀人呢？

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＊本文由 柯夢波丹Cosmopolitan Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊

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