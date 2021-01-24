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「胖艾美」半年狂瘦22公斤！與鮮肉男友超甜蜜　減肥菜單全公開

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文／柯夢波丹　

好萊塢搞笑諧星瑞貝爾威爾森（Rebel Wilson）在2020年初為了自己的身體著想，決定要開始認真減肥，也順利在半年內剷肉22公斤，整個人明顯比去年瘦了一大圈，雙下巴消失、五官變更立體、腰身也出來了，成功揮別《歌喉讚》（Pitch Perfect）中「胖艾咪」（Fat Amy）的稱號！

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

瑞貝爾威爾森表示減肥的過程並不容易，即使你必須要爬著邁向終點目標，繼續前進，它會值得的。每天都付出一些努力...我知道有某些日子會令人沮喪，像在地獄一樣，你會很想要放棄、你會因為沒有進步感到灰心...再耐心等待下去，好事一定會發生的！

而現在好事果然發生了，瑞貝爾威爾森在成功減肥後，爆出了新戀情，和29歲的鮮肉富商賈柯布布希（Jacob Busch）穩定交往中，而正在熱戀中的兩人也不避諱的在個人IG上分享彼此的合照．

▲瑞貝爾威爾森。（圖／翻攝自IG@rebelwilson）▲瑞貝爾威爾森。（圖／翻攝自IG@rebelwilson）

▲瑞貝爾威爾森與男友賈柯布布希。（圖／翻攝自IG@rebelwilson）

瑞貝爾威爾森是在好友的介紹下認識男友賈柯布布希，雖然男友比瑞貝爾威爾森小了11歲，但還是絲毫不影響兩個人的感情，從照片中就可以感受到兩人的甜蜜蜜呀．

而賈柯布布希的來頭也不小，是標準的高富帥，家裡是出名的啤酒集團，而他自己也很爭氣，自己也和朋友合開了一家啤酒公司，身家超過一億美金．

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

有著雄厚的背景＋帥氣外表的賈柯布布希，也是出了名的姊控，之前多半的交往對象全都是姊姊級的，而這次和瑞貝爾威爾森的戀情，也獲的了許多關注，而粉絲也紛紛和他喊話要好好照顧瑞貝爾威爾森！

最近瑞貝爾威爾森更是和男友大方放閃，在IG曬出兩人一起去海邊度假的照片，瑞貝爾威爾森更是穿著黑色緊身的深Ｖ泳衣，大露乳溝，自信心整個大爆棚．

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

還有兩個人甜蜜的在泳池上愜意的躺著，賈柯布布希也大秀精壯好身材，而瑞貝爾威爾森則是搭著他的手，看起來真的是愛意滿出銀幕呀～

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

瑞貝爾威爾森也不諱言的分享，和男友在一起後，兩個人會互相激勵彼此的身材，所以兩個人會一起做非常多的運動，而瑞貝爾威爾森也開心的分享，再瘦三公斤就達到她的目標啦～

▲瑞貝爾威爾森。（圖／翻攝自IG@rebelwilson）

▲瑞貝爾威爾森半年甩肉22公斤。（圖／翻攝自IG@rebelwilson）

大家一定很好奇瑞貝爾威爾森到底時如何在短短半年的時間，瘦下22公斤的吧？這次柯夢整理了瑞貝爾威爾森的減肥和健身秘訣，快點學起來！

避免情緒化飲食

瑞貝爾威爾森說食物是她的罪惡之一，當她度過非常成功的一天時，她會用食物來慶祝和獎勵自己，但如果她悲傷或壓力大時，也會以食物尋求慰藉，情緒化飲食很容易造成肥胖，所以必須改正這種飲食方式。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

堅定健康瘦身的決心

瑞貝爾威爾森稱2020為健康年，所以她穿上運動服，出去走走，會注意多補充水份，並儘量避免吃甜食和垃圾食物，一開始或許很困難，但是她下定決心要讓自己變更健康！

每天至少攝取35g高纖維

瑞貝爾威爾森努力每天至少攝取35克高纖維食物，高纖維食物以很慢的速度被吸收到血液中，從而穩定了妳的血糖，抑制了妳的口腹之慾，讓飽足感的時間更長。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

食用健康脂肪

除纖維外，瑞貝爾威爾森也很重視健康脂肪的攝取，像是魚肉、酪梨、堅果。由於其複雜的結構，脂肪會減慢消化速度，並使存在的所有碳水化合物以較慢的速度吸收，有助於防止血糖急劇上升和下降，健康脂肪也會刺激膽囊收縮素（可以降低食慾的激素）在小腸中的釋放。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

三餐搭配蛋白質

蛋白質的攝取也很重要，包括魚、堅果、雞蛋。與健康脂肪類似，蛋白質有助於減緩消化並保持血糖水平以控制飢餓。

每周至少鍛鍊4次

飲食對長期減肥有最大的影響，但規律的運動可以幫助妳更快達到目標，瑞貝爾威爾森與私人教練合作，努力減輕體重，一週鍛練至少4次，每天做有氧運動，無論是跑步還是走路，使用手機或手錶計算步數，並給自己設定每日目標10,000步。

保持自信

當她意識到自己的自我價值不取決於體重時，她能更專注於身體和心理健康的部分，並在遇到挫折後可以快速恢復，每個人都不完美，但是只要稍微努力，保持信心與耐心，就可以減肥成功！

瑞貝爾威爾森下定決心控制飲食搭配規律運動，目標是在2020年底前能瘦到她的理想體重（74公斤），她表示「雖然很困難，但我要做到！」也鼓勵粉絲和她一樣做出正面的改變！

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＊本文由 柯夢波丹Cosmopolitan Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊
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關鍵字：

柯夢波丹, 瑞貝爾威爾森, 胖艾美, 瘦身

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