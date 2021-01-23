米奇整顆大頭變成蛋糕太可愛！切開是漂亮的雙層慕斯

文／柯夢波丹 圖／BAC

米奇控又要瘋掉了！繼之前推薦的浮誇蛋糕後，巧克力蛋糕品牌首選的《BAC》再度推出立體米奇造型蛋糕「又見米奇-香草太妃糖蛋糕」，不僅外型就能見到超萌的經典米奇的立體大臉，切開後更是令人驚奇，香草慕斯與燕麥內餡完美交融，還吃的到太妃糖戚風蛋糕與柚子慕斯及柚子庫利！同步還推出牛年限定米奇造型手工曲奇「Happy 牛Year」，即日起正式開賣，迪士尼控可別錯過！

少女心要融化！「又見米奇-香草太妃糖蛋糕」開賣

說到《BAC》的經典造型蛋糕，一定都對歷年推出的產品印象深刻，今年再度推出驚喜的全新米奇造型蛋糕「又見米奇-香草太妃糖蛋糕」，不僅可以見到立體逼真的米奇造型，根本大人小孩一見到保證全都會愛上！

而在內餡的部分，鬆軟的太妃糖戚風蛋糕搭配兩層濃郁內餡，第一層的香草燕麥慕斯，甜而不膩的滑順口感，創造出大人小孩都喜愛的奶香滋味；第二層的柚子慕斯與柚子庫利，庫利以柚子泥製成，口感如法式軟糖般濃郁，甜中帶酸的口味，為蛋糕帶來驚喜尾韻以及有趣的層次感。

「又見米奇-香草太妃糖蛋糕」

■即日起將於BAC官網以及全台門市開賣

■990元/6吋

■凡購買再贈送價值299元的「BAC質感不鏽鋼蛋糕刀」

「米奇造型手工曲奇-Happy 牛Year」



而在今年過年伴手禮，《BAC》也將米奇米妮特別打扮成萌牛造型，現身BAC經典鐵盒上，也首度打造紅色方型鐵盒，呼應年節氣氛，愛收集BAC米奇造型鐵盒的粉絲絕不能錯過。

內裝BAC經典楓糖堅果口味米奇造型手工曲奇餅，每口都能嚐到酥脆綜合堅果，零反式脂肪及蛋奶素的輕負擔曲奇，絕對是今年年節親友聚會最合適的伴手禮！

■1/15起將於BAC官網以及全台門市開賣現貨，售價480元

【BAC台北忠孝SOGO巧克力體驗店】

■地址：台北市大安區忠孝東路四段45號B1

■電話：02-7722-7755

2021春節紅包袋推薦！Pinkoi攜手台日人氣插畫家，推出牛年限量「聯名紅包春聯組」

全台8間超夢幻草莓甜點精選，堆疊滿滿的草莓派、草莓三明治、草莓雪山全都太欠吃，草莓控快筆記！