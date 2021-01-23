日本「免充氣足球」背後超暖心！　54組零件、動手組裝超有趣

▲日本免充氣足球藏暖心靈感。（圖／翻攝自NENDO）

編輯 ／Ann

足球在大家的印象中就是一體成型的模樣，不過日本設計師事務所Nendo最新發明打破大家的想像，以54組零件「拼」出一顆足球，就連顏色也可以自選，增添不少樂趣。而幕後靈感竟也相當暖心，為了省去充氣筒打造這款「免充氣足球」，讓更多偏遠地區的孩子也輕鬆玩。

▲日本設計師事務所Nendo打造了「免充氣」足球，以54組零件組成。（圖／翻攝自NENDO）



日本設計師事務所Nendo打造了免充氣足球，從外觀來看就充滿設計感，以54組零件組成，有10多個光滑或是鋸齒形狀的五邊形，用以固定輪廓，也有將近30條長夾扣合，一步步慢慢拼湊組成一顆足球。不少人都有疑問，這樣的足球是否有彈性，其實Nendo使用了柔軟的回收材質，據說連光腳踢球都可以。

▲可隨心更換零件顏色 。（圖／翻攝自NENDO）

此外，免充氣的特性可以讓足球長期維持在完好狀態，不需要打氣筒，就算是其中一個零件掉落，也能用對應款式替代。若是看膩了足球的款式，也能夠隨心更換零件顏色，打造獨一無二的款式，這款免充氣足球的誕生，不僅方便運送、更好收納，也能讓小孩輕鬆上手拼湊，自己的足球以後自己拼。

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