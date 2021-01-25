口罩專賣店你逛過嗎？小熊軟糖圖案、厭世心聲都有　爽買再拍美照

記者王蓁蓁 / 台北報導

自從開始防疫，口罩成了日常生活必備，從到處缺貨、實名制，到現在貨源已經穩定許多。既然是日常生活必需，外觀美型很重要，MIT口罩品牌「HOW MASK 好罩」甚至開設了全台首間口罩專賣店，整面牆滿滿的口罩牆超級吸睛，從少女們大愛的PANTONE色系、幽默厭世的個性標語系列、到有趣可愛的貪吃零食印花都繽紛時髦，隨時能依照不同穿搭與心情玩「口罩穿搭」，在防疫的同時也不忘造型。

▲專賣店內整面滿滿的口罩牆全都吸睛可愛。（圖 / 品牌提供，以下同）

春節近在眼前，不論是搭乘大眾交通工具返鄉、還是出門走春，口罩絕對少不了，而防疫同時還是要美美的，「HOW MASK 好罩」打造了一系列時尚百搭的特殊設計口罩，讓你每天依照心情輪流戴，再也不怕看膩。

PANTONE流行色

▲超多款繽紛配色存心令人選擇障礙發作。

少女們招架不住的乾燥玫瑰色，完全是仙女們必備款，即便是素顏戴上依舊仙氣噴發，另外還有漸層、丹寧與獨角獸光澤色系，隨時大「玩」色彩輕鬆打造各種風格穿搭。

SLOGAN標語

▲幽默的厭世標語完美闡述Z世代日常心情寫照。

每天都要上班上課，厭世心情總是不由自主湧上心頭，「HOW MASK 好罩」直接將心聲寫上口罩，包括「Leave Me Alone請勿打擾」、「Let’s Veg Out耍廢日常」、「Blue Monday憂鬱星期一」、「Give Me Money歡迎打賞」全都幽默躍上口罩，連口都不用開，完全符合Z世代心情寫照！

貪吃零嘴、趣味翻玩

▲超搶眼的活潑印花，防疫期間也能獲得滿滿好心情。

簡直可愛到不行！粉嫩的小熊軟糖、好吃的傑利鼠乳酪、小熊餅乾，全都躍上了口罩，還有超Ｑ的小精靈遊戲、積木笑臉等印花，繽紛又搶眼，隨興穿搭帽T或是牛仔褲就能簡單展現俏皮、活潑，同時獲得滿滿的好心情。

▲《HOW MASK 好罩》口罩專賣店整面的夢幻口罩牆瞬間擄獲少女們心。

「HOW MASK好罩」口罩專賣店整體空間呈現簡約時尚的工業風格，並巧妙以元素週期表為靈感，打造擄獲少女們心的整面夢幻口罩牆，第一眼就超級吸睛，購物之餘也能當網美拍照打卡。

除了每週不定時推出100%台灣製造的獨家設計口罩，材質選用柔軟不刺激皮膚的親膚性纖維，並以三層防護工法製作，打造「會呼吸的口罩」，同時採用歐盟ΤÜⅤ環保食品級顏料認證印刷，更通過CNS 14774國家檢驗標準認證，連嬰兒、幼童的肌膚都能安心接觸，在大玩繽紛口罩穿搭之虞，也不會有安全疑慮。

卡通裝可愛

▲（依序）凱蒂貓Hello Kitty口罩、SNOOPY史努比口罩，可愛卡通印花巨萌。

防疫同時更要「可愛」不能少，可愛造型口罩不斷推陳出新，最近ST安心口罩就推出了巨萌的「SNOOPY史努比口罩」和「凱蒂貓Hello Kitty口罩」，粉嫩配色令人少女心噴發，且兩款口罩皆推出成人及大童尺寸，100％由台灣製造，口罩下方也印有「Made In Taiwan」的標記，令人十分安心。

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過年好喜氣

▲寶雅令和醫療口罩，一盒10入，159元。

不同節日都有應景口罩，寶雅推出獨家款式，包括花開富貴、牛轉乾坤等圖案，都充滿年味，已於1月17日開賣，過年想要應景，一定要戴上，不管有沒有穿紅色衣服都夠喜氣。

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