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貓空不只有纜車！療癒美食配浪漫夜景　快來一場忘憂之旅

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貓空一點都不無聊！難過時不用跑到其他縣市散心，靜謐的深山步道、好吃的療癒美食、浪漫的百萬夜景，這裡通通都有！快跟著MENU小編的腳步，一同窺探貓空的秘密！

▲貓空美食。（圖／MENU美食誌）

雖然抵達貓空山頂的交通方式有很多種，但是小編還是推薦大家一定要搭趟纜車！尤其是底部全透明的「貓纜之眼」水晶車廂！纜車內不但可以看到貓空茶園的景色，還能俯視大臺北風景！

▲貓空美食。（圖／MENU美食誌）

▲貓空纜車站點。（圖／貓空纜車公司提供）

貓空除了纜車，還有很多地方值得造訪！除了必去的文化寺廟以及山林步道洗禮，當然還有許多美食等著你來品嚐！快拋下一切煩惱，跟著小編好好放鬆吧！

▲貓空美食。（圖／MENU美食誌）

▲貓空附近景點與美食。（圖／悠遊卡公司提供）

附近美食

貓懶MAOLAN

這個金字塔炒飯也太浮誇了吧，讓人不知道從何下手！貓懶全店以開放式空間為主，視野遼闊，可以清楚地看到臺北101！店家也提供特色調酒及餐點，情侶來用餐真的很有情調！

▲貓空美食。（圖／MENU美食誌）

▲金字塔炒飯。（圖／美食客楊㻴玄提供）

光羽塩 LYTEA

檸檬嫩雞是必點招牌之一，鮮嫩的雞腿肉搭配微酸辣的醬料，口感十分豐富好吃！店家時尚又新潮的裝潢，打破大家對貓空復古風格的印象！

▲貓空美食。（圖／MENU美食誌）

▲檸檬嫩雞，（圖／美食客Meiko提供）

貓空茶屋

冰淇淋上面站著一隻綠色小貓咪！店家將貓空的茶文化結合，研發出特別又好吃的包種茶霜淇淋！茶味濃郁還會回甘，冰淇淋甜度不高，吃多了也不會膩！

▲貓空美食。（圖／MENU美食誌）

▲包種茶霜淇淋上面放一塊貓咪餅乾萌翻。（圖／美食客食上桂馥提供）

貓空山水客茶坊

不同於其他景觀餐廳，山水客茶坊雖然較為偏遠，但建地比較遼闊，用餐座位的形式也比較多元，很適合帶家中的長輩來這邊品茗和賞月！

▲貓空美食。（圖／MENU美食誌）

▲貓空山水客茶坊。（圖／美食客dodoLee提供）

生活在他方 夜貓店

貓空新開的網美店，一到假日就湧入滿滿人潮！哨子麵Q彈的麵條混著酸甜的蕃茄肉燥，一旁附著讓人食指大開的開胃菜，吃起來十分有飽足感！另外，千萬不能錯過這家的千層蛋糕，滑順的奶油讓人流連忘返！

▲貓空美食。（圖／MENU美食誌）

▲這裡從白天到深夜就能看到變化萬千的山景。（圖／美食客Yuhan提供）

貓空 四爺

整家店依照中式宮廷風改造，用餐環境精緻，竟然還有小橋流水與魚池！店家以獨立包廂為主，注重客人的隱私！來這裡喝上一杯茶，窺探整座臺北城，真是一大享受！

▲貓空美食。（圖／MENU美食誌）

▲貓空四爺裡面的景觀很吸引人。（圖／美食客兩隻豬的日常提供）

黑長老蔥餅

貓空站出口的一家攤販，小小的店舖總有滿滿人潮！蔥油餅份量超大，一口咬下，酥脆的餅皮搭配的可口滑蛋與香氣撲鼻的蔥，實在令人驚艷不已！

▲貓空美食。（圖／MENU美食誌）

▲超大份量的蔥油餅。（圖／美食客Meiko提供）

阿義師大茶壺一樓茶餐廳本店

跟朋友來貓空必吃的一家店，除了有澎湃的合菜外，還有許多創意茶料理！這道翠玉茶鑽蝦是招牌必點，外殼酥脆，蝦子肉質鮮美！蝦子上面舖的是茶葉，吃起來像是酥酥脆脆的海苔！

▲貓空美食。（圖／MENU美食誌）

▲來貓空必吃的一家店。（圖／美食客潘薪如提供）

附近景點

樟山寺

樟山寺以樸實穩重的外觀著名。寺內供奉觀世音菩薩，經由信徒斥資建廟修建而成。

▲貓空美食。（圖／MENU美食誌）

▲樟山寺遠眺景色。

「樟山寺居高臨下，一眼望去大台北的風景盡收眼底，是放空發呆的絕佳地點！另外，附近茶園遍佈，吸引不少愛品茶的遊客到訪！」

樟樹步道、樟湖步道

樟樹步道視野遼闊，一旁還有舊農舍與大片茶園相陪襯。樟湖步道寧靜致遠，沿途蟲聲鳥鳴此起彼落，好不熱鬧！

▲貓空美食。（圖／MENU美食誌）

▲貓空美食。（圖／MENU美食誌）

▲樟湖與樟樹步道沿途之景。

「如果走不遠的朋友比較推薦走樟樹步道，總長約1.5公里，不到1小時就能走完。喜歡健行的朋友可以挑戰看看樟湖步道，步行時間約2-3小時！」

貓空纜車

貓空纜車是臺北第一條纜車系統，一趟大約30分鐘，分別設「動物園站」、「動物園內站」、「指南宮站」、「貓空站」四個站讓乘客上下車。

▲貓空美食。（圖／MENU美食誌）

▲貓纜車廂內可觀的美景。

「大家都說搭貓空纜車最美的三個時刻為雨後雲霧、黃昏晚霞與絢爛夜景。情侶一同搭乘，很是浪漫！」

貓空茶園

貓空除了坐纜車、看夜景，最重要的就是品茗文化！貓空昔日可是臺北市最大的產茶區之一！來這裡最不能錯過的就是現泡鐵觀音！

▲貓空美食。（圖／MENU美食誌）

▲貓空美食。（圖／MENU美食誌）

▲茶園一隅與阿義師茶餐廳之景。

「夜晚就好好放鬆一下吧！找一家餐廳品茗，喝茶的同時也能觀看夜景，實在是一大享受啊！」

圖、文／MENU美食誌

※本文圖片版權為《MENU 美食誌》所有並授權提供《ET FASHION》，請勿任意翻攝以免侵權

關鍵字：

MENU美食誌, 美食, 懶人包, 旅行, 景點, 木柵, 貓空

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