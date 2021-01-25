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台北10家高質感酒吧！口味多樣、餐點CP值高　浮誇造型網美必拍

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台北太多酒吧好難選，小編口袋名單告訴你！看你要質感、創意還是高CP值，所有解答都在這裡！

花生俱樂部 PEANUT CLUB

東區很可愛的一家店，花生是貓店長的名字，而俱樂部是店家希望大家能帶著放鬆娛樂的心情到訪！除了平常的調酒，店家的創意調酒依照酒精濃度做調整！不喝酒的還可以點杯咖啡及小點心！

▲台北酒吧推薦。（圖／MENU美食誌）

▲位於東區的花生俱樂部。（圖／美食客ㅋㅋ 훠提供）

TICKLE MY FANTASY

愛喝酒的一定知道的一家店！不僅有台北第一的長島冰茶，店內的規定也很有特色，有『調酒界圖書館』的美譽！喜歡安靜品酒的人可以來！

▲台北酒吧推薦。（圖／MENU美食誌）

▲台北第一的長島冰茶。（圖／美食客Appleradish提供）

榕 RON XINYI

由士林發跡的懷舊酒吧，從擺設到店內設計風格都是以老屋做為概念！酒單會不定期做調整，十分有創意，整體調酒偏中式！

▲台北酒吧推薦。（圖／MENU美食誌）

▲老屋風格的酒吧。（圖／美食客ᴇᴛღ提供）

ODIN BISTRO 信義放感情

位於信義區通化街夜市附近的餐酒館，餐點跟調酒都在水準之上！翻開菜單，餐點的名字除了會讓你會心一笑，還有熱情的店員與你互動！

▲台北酒吧推薦。（圖／MENU美食誌）

▲通化街夜市附近的餐酒館，餐點的名稱很有趣。（圖／美食客河配魚提供）

啜飲室 LANDMARK

信義區街頭的酒館，站著喝啤酒超有置身國外的氣氛！重點是價格不貴，口味多樣，很適合下班來這喝一杯好好放鬆！

▲台北酒吧推薦。（圖／MENU美食誌）

▲這裡沒有座位，是站著喝啤酒。（圖／美食客Appleradish提供）

OPIUM CHAMPAGNE BAR

信義區超有氣氛餐酒館，就在台北101正對面，無論慶生或是約會都超合適！這家最有名的是各系列的高級香檳，還有好吃的精緻小點，口袋不夠深可是出不來的！

▲台北酒吧推薦。（圖／MENU美食誌）

▲各系列的高級香檳是此間最有名的。（圖／美食客ᴇᴛღ提供）

MIMIQUE秘密客

這家入口就如其名，入口超神秘，要找一陣子才找得到！這家必點超浮誇『美女與野獸』，送來的時候還會用乾冰罩子罩住！此外這裡用餐環境舒適，還很適合拍網美照！

▲台北酒吧推薦。（圖／MENU美食誌）

▲必點超浮誇的『美女與野獸』。（圖／美食客yachen_提供）

INTENTION

座落在台北東區的神秘酒吧，最大的特色是所有品項皆為無菜單的！店員會依照你的要求調配最適合你的調酒！另外還有非酒精的軟性飲料可以選擇！

▲台北酒吧推薦。（圖／MENU美食誌）

▲東區的神秘酒吧，品項皆為無菜單。（圖／美食客加勒比義式冰淇淋提供）

悄悄話餐酒館

美麗的巧克力調酒躲在藏寶箱裡！身為台北浮誇餐酒館之一的店家，除了好吃的餐點，每杯調酒到一旁的裝飾都非常有特色！

▲台北酒吧推薦。（圖／MENU美食誌）

▲放在藏寶箱的巧克力調酒。（圖／美食客食上少女Shyuan提供）

FOURPLAY CUISINE

在大安捷運站出口不遠處，還有兩家分店就在同一條街上！而且這家店超酷，時不時還會推出超有創意的調酒！重點是他們家的shot，必點跳跳糖跟水果口味的！

▲台北酒吧推薦。（圖／MENU美食誌）

▲跳跳糖口味的shot，你一定沒喝過。（圖／美食客U食提供）

圖、文／MENU美食誌

※本文圖片版權為《MENU 美食誌》所有並授權提供《ET FASHION》，請勿任意翻攝以免侵權

★《ETtoday新聞雲》提醒您：未成年請勿飲酒。飲酒過量，有害健康。喝酒不開車，開車不喝酒。

關鍵字：

MENU美食誌, 台北, 酒吧, 餐廳, 餐酒館, 神秘酒吧, 調酒

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