「以結婚為前提」交往背後有原因！釐清自己要什麼　才能找到安定感

▲以結婚為前提的交往。（圖／《跟鯊魚接吻》劇照）



交往，對許多人來說是生活中很平凡的一件事情，但對某些人來說，他們的交往有個前提，是「以結婚為前提」來交往。

以結婚為前提交往，顧名思義，就是希望交往的目的是通往結婚。但，難道有誰交往的目的不是為了結婚嗎？如果這麼想就錯了。確實，在過去，交往的目的是為了結婚沒錯，但到了現代，有些人的思維開始改變，例如有一些人是不婚主義者，他們只希望交往一輩子、同居等等，卻不願意結婚，或是只希望交往看看，對於結婚這件事情還太遙遠，並沒有出現在腦海中。

那麼，什麼樣的人會特別強調「要以結婚為前提」來交往呢？我想，那就是那些希望獲得婚姻保障的人了吧！

想要的是一份踏實感

▲從婚姻保障中獲得一份踏實感。（圖／《廢財闖天關》劇照）

即便婚姻已經不再是永不分離的保證，但對台灣人來說，婚姻畢竟還是比交往來得有踏實感，要離婚還是比要分手難，不是一方說離婚就可以離婚的。因此，對我而言，我認為想要以結婚為前提交往的人，就是希望能獲得婚姻的踏實感。

婚姻的踏實感，可以帶給人一種安全感，讓人有一種白首不分離的安定感，比起單純交往來得真實一些。因此，從安全感的角度作為出發點，我認為，以結婚為前提交往的人，可能是希望能透過交往，獲得婚姻上的保障，以獲取更多的安全感，免除自己輕易被對方甩了的擔憂。

傳統社會給予的壓力

▲台灣的傳統社會的觀念也讓結不結婚產生許多壓力。（圖／《未來媽媽》劇照）

除了安全感之外，有沒有其他可能，是驅使我們「以結婚為前提」來交往的呢？有的，那就是台灣的傳統社會壓力。我有朋友就曾因為自己年紀太小，對方的母親希望兒子找個可以準備結婚的對象而被甩，由此可見，以結婚為前提交往，也有可能是年紀到了傳統上的適婚年齡，為了因應家庭壓力，不再只抱著交往試試看，需要更加考量柴米油鹽醬醋茶的成分在裡頭，而選擇的一種交往模式。

面對這樣的交往，也無所謂好壞，如果對你而言，找到一個一起長久生活的對象是重要的，那麼以結婚為前提交往，要考量的點勢必就會和學生時代的交往有些不同了。有一些長久生活下去的元素，加權比例可能會變得更高，有一些短暫歡愉的因素，權重可能變得不那麼重要。無論如何，以結婚為前提交往，要考量、盤點的東西，勢必會很不一樣。

總結而言，如果你希望以結婚為前提交往，是因為安全感的因素，還是年齡的因素，或者兩者兼具，那都沒有關係，重要的還是了解自己為什麼要以結婚為前提交往。既然選擇以結婚為前提交往，找尋婚姻專家做諮詢，釐清自己想要的是什麼，我覺得也是讓自己更為安定的一種方式。

祝福妳。

本文由「 Psydetective-貓心」撰寫

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