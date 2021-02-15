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牆面、家具用「亮麗黃」充滿新意　四個年度色佈置靈感

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▲Pantone年度代表色居家佈置。（圖／女子學）

▲2021年度代表色：亮麗黃。（圖／Pinterest）

在去年年底，色彩權威機構 Pantone 發佈了 2021 新年度的代表色為「極致灰」與「亮麗黃」，期許能如冬日裡的一股暖陽，為新的一年帶來安穩的力量與照進希望的光芒。而乘著這股趨勢，一般少用在居家佈置的「亮麗黃」，也成為潮流上的新選擇！

如果最近你也想透過調整居家空間，來為生活帶來些新意的話，不妨也試著融入「極致灰」與「亮麗黃」這兩個色彩唷！以下為你整理幾個不出錯的搭配原則：

1.大膽改造牆面顏色

▲Pantone年度代表色居家佈置。（圖／女子學）

▲將「極致灰」與「亮麗黃」 融入居家裝潢中。（圖／Pinterest）

想要快速改變居家氛圍，最簡單的方法就是直接漆上不同顏色的油漆。今年的年度代表色，剛好一個是沉穩的灰色系，一個是明亮的黃色系，簡單刷上就能為空間帶來清新活力的感受。如果擔心彩度太高的視覺容易看膩的話，也可以嘗試如左圖的芥黃色，同樣能保留黃色給人的生氣，但卻不會過於搶眼，是個很適合作為臥室或客廳的配色！

2.局部油漆增加亮點

▲Pantone年度代表色居家佈置。（圖／女子學）

▲灰色搭配白色也為空間畫龍點睛。（圖／Pinterest）

要是個性比較保守，不太敢使用黃色作為牆壁顏色的話也沒關係，可以先以百搭又耐看的灰色搭配白色當作主要基色，再加上重點式的局部油漆來為空間畫龍點睛吧！

尤其是像黃色這種天生就擁有注目視線的特質，不需要張揚就能極具存在感，可能是一筆橫線、一個圓點色塊或是將一隅塗上一小塊作為代表，輕鬆一個小動作就能為原本較和諧單調的配置，增加朝氣！

3.放上重點家飾點綴

▲Pantone年度代表色居家佈置。（圖／女子學）

▲為家飾增加一些溫暖的黃色系單品。（圖／Pinterest）

多留心家飾的選擇也是一個很容易上手的法則，特別是對於喜歡經常更換居家佈置，或是在外租屋，無法做太多更動的人來說，是個既實用又簡單省事的好方法！

像是抱枕、床單、毯子等這類織物，本來就需要經常清洗替換，平時可以多準備幾套不一樣配色來搭配。今年就趕緊添購溫暖舒適的黃色系單品吧。

4.搭配同色系的綠色植栽

▲Pantone年度代表色居家佈置。（圖／女子學）

▲綠色植栽和黃色屬同色系，擺放在一起很協調。（圖／Pinterest）

最後居家擺設的植物也是不可少的大功臣啊！編輯覺得一個家只要多了綠色植物，就不會那麼死氣沉沉。剛好綠色植栽和黃色屬於同色系，擺放在一起不僅協調，也能為整體畫面多加點層次。

▲Pantone年度代表色居家佈置。（圖／女子學）

▲珊瑚粉、深灰藍也是居家裝潢不錯的選擇。（圖／Pinterest）

文章的尾聲也提供幾個配色讓大家參考，雖然說 Pantone 年度代表色是流行指標沒錯，但新年的新居家佈置也不一定完全要按照「極致灰」加上「明亮黃」的組合，搭上珊瑚粉、深灰藍與橄欖綠也都是很不錯的選擇喔！

去年 2020 年因為新冠肺炎的關係，幾乎全球都在疫情的籠罩之下度過一個陰鬱的一年。隨著 2021 年的腳步到來，衷心祝福大家有個全新美好的開始。

延伸閱讀：

居家色彩怎麼搭？學會溫馨時尚的室內配色技巧，讓家繽紛每一天！

偶爾只想一個人：Step3 添加重點的個性色彩，打造專屬自己 の 發呆小角落

※本文由女子學授權報導，未經同意禁止轉載。

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關鍵字：

女子學, PANTONE, 年度色, 生活, 風格, 居家, 佈置

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※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

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