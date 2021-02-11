欲擒故縱已經不夠用！5個心機招數讓天菜情不自禁愛上你

儘管你擁有天使臉孔魔鬼身材，總是萬年單身？別以為你不是他的菜，其實是你不懂的從聊天「勾引」男人心！偶爾才聊天裡耍點小心機，讓對方情不自禁的愛上你，還在使用情不自禁那一招就遜了，民間渣女來傳授百發百中讓天菜偷偷愛上你的5大招數，善用得宜就算萬年魯蛇也能脫單！

第一招「不扭捏要大方」

▲讓天菜偷偷愛上你的5大招數。（圖／pinterest@pinimg、vsco.co）

首先，先把你的害羞收起來，與人相處時要大方，扭捏不自在是禁忌。尤其是在心儀對象面前，不論是對他的兄弟或是對他本身，讓他覺得你是一個無害的女生，下次聚會自然你就會出現在邀約名單內。



第二招「獨立女性最迷人」

▲女生要適時展現獨立的一面。（圖／pinterest@imgur、magnumphotos）

10個男生9個怕是什麼？不外乎就是死纏爛打，每天都要逼人秒回訊息，不夠獨立就對會讓人想退避三舍！要適時地展現你獨立的那一面「沒關係～我可以自己來」。再配上偶爾消失一下，訊息也不要太秒回，釣一下對方的胃口耍調皮一下，就是要先樹立起「獨立的形象」，即便是假象也要好好經營起來。

第三招「適時展現小女人」

▲適時地展現小女人的一面。（圖／pinterest@pinimg、wattpad）

前面樹立好獨立的那一面後，就是要為了這一步的鋪成了！適時地展現小女人的一面，主動向對方「提出請求尋求幫助」，正在逛街購物就拍拍照問對方「橘色的沙發好還是綠色的」，或是向對方說心事來問問對方的想法如何？讓對方覺得既然平常獨立的你，都會向自己展現懦弱，表現出好傻好天真，惹人疼的一面，拒絕與綠茶劃上等號。

第四招「嘴甜惹人愛」

▲偶爾誇獎一下男方，嘴甜總是很討喜。（圖／pinterest@wattpad、twitter）

沒有人不喜歡被誇獎的，鋼鐵直男更不例外！當被異性嘴甜誇獎時，更是讓人春心蕩漾啊～不只男生會花言巧語，女生嘴甜起來更是要人命，善用誇獎讓對方覺得跟你相處是件開心事，絕不是要阿諛奉承的那種，記得從對方擅長的事開始下手，假設對方擅長下廚，就先在家做好有關美食的話題，再運用誇獎的話語。

第五招「嚴禁負面能量」

▲男生最討厭女生三姑六婆的一面。（圖／pinterest@vsco、thecustommovement）

偶爾碎嘴一下還OK，愛講八卦的女孩千萬要先暫時收起你那張嘴，與三八、八卦劃清界線。不談論別人的私事，也不講別人的是非，想講就不要在對方面前講，畢竟男生最討厭女生三姑六婆的一面啊！不妨收起講別人八卦的一面，好好經營與對方的興趣共識吧！



【慾女小檔案】

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「那些情情愛愛水深火熱的小秘密，就讓我來告訴你」

TEXT／Bella.tw儂儂 PHOTO／網路

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