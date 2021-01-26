小資女第一個名牌包首選LV Speedy 25！4特點讓它歷久不衰、人人搶 

擁有百年歷史的Louis Vuitton，過去曾推出過無數款經典包款，其中Speedy旅行袋就是LV非常具代表性的手袋之一。即便問世至今已經存在很長時間，但仍深受各年齡層的型男潮女喜愛。特別是日常也能著用的Speedy 25，因為同時兼具實用性和搭配性，再加上它的價錢相對好入手，促使許多時下小資族會把Speedy當作人生第一個名牌包的首選，所以今天我們就要來解密4個Speedy歷久不衰、人人搶的秘密！

擁有百年歷史

1920年誕生的Keepall，是一款可折疊式的旅行袋，直到1930年LV才又推出靈感源自於當時快速的交通，採用柔軟的Monogram帆布製成的小型旅行袋Keepall，並將其命名為「Express」。直到後來才改名為我們現在熟知的「Speedy」，而Speedy英文字母後面加入的數字，則是指包底寬度的公分數，例如Speedy 25就是指「包底25公分寬」的Speedy旅行袋。

輕鬆好入手

對許多剛出社會的社會新鮮人和小資族，因為能力範圍有限，所以總是有種被一線精品拒之門外的感覺，但不同於其他讓人望塵莫及的經典包或夢幻IT包，Speedy 25的定價非常入門，不到4萬元就能入手，甚至還有更便宜的Nano迷你款可以選擇，再加上設計經典又好照顧，非常適合大家當作人生第一個品牌手袋。

買了還想再買

不只是最經典的Monogram老花Speedy，LV每季也會因應當季設計靈感，或是特殊設計師聯名，推出各種不同花色、配色的包款，從休閒打扮到正式服裝都搭得起來，保證你能從裡面選到新頭好，同時也給大家有更多理由繼續買買買，因為無論何種配色都太值得買了！

獨一無二的印記

即便是同款同色同尺寸的Louis Vuitton Speedy包，長時間使用下來，皮革製手柄會因為每個人手上自然分泌的油脂、汗水改變顏色，慢慢從裸粉色逐漸變蜂蜜色、濃褐色，甚至染上獨一無二專屬於你使用習慣的漸層色手柄，為你展現時髦品味同時，也秀出你的城市生活格調。

TEXT／Bella.tw儂儂 PHOTO／網路

【本文由Bella.tw儂儂 提供，未經授權，請勿轉載！】

經典包保值排行大洗牌，入手這5個包保證穩賺不賠！拔得頭籌榮登第一名的是「它」

LV包包全進了脫水機！Speedy、水桶包到小化妝箱，這5款縮小版經典老花包誰不愛？