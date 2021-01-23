吃火鍋不怕胖！營養師親授「減肥攻略」　選擇湯底、沾醬都有學問

天冷就讓人想吃熱呼呼的火鍋，只不過每每到冬季這些美食誘惑也是讓人發胖的致命兇手！或許大多數人都知道，火鍋屬於高熱量美食，甚至坊間更流傳出「不喝湯就能瘦」的減肥小祕方，只是這樣吃真的能減肥嗎？營養師親授「火鍋減肥攻略」不只火鍋也能不怕胖，原來湯底、醬料選擇皆大有學問！

湯底要挑對

▲營養師親授「火鍋減肥攻略」。（圖／foodiecrush.com）

許多專家總是提醒火鍋高湯不只凝聚了所有食材的精華，鹽分、熱量、膽固醇更是高得嚇人，因此也流傳出了「吃火鍋不能喝湯」的說法！但其實只要湯底挑對，吃火鍋也能很享受！像是酸菜白肉湯、藥膳湯、泡菜湯、麻辣、沙茶等等湯底因原本含有很多油脂以及鈉含量，因此不利於減肥者食用，想減脂，在湯底的選擇上建議可挑選蔬菜或菌類的清湯，但切記，想喝湯不如在尚未下料前喝清湯為主，涮過肉類的湯底由於油脂量會大增，一定要忌口！

選擇較瘦的肉類

▲較瘦的肉類油脂量較少。（圖／justonecookbook.com）

至於在火鍋煮料的篩選上其實也不需那麼戰戰兢兢，只要掌握兩個原則：瘦肉和不吃火鍋料！無論是魚肉、豬肉、牛肉、雞肉，盡量都要選擇油脂量較少的瘦肉部位，像是培根、內臟都是脂肪含量高的品項，千萬要避免。至於火鍋料就不需儂編多說了吧～市售的火鍋料在製作上通常會炸過，甚至包餡的火鍋料內餡更富含大量油脂，是瘦身死穴呢

蔬菜選擇有技巧





▲火鍋加的蔬菜，挑選上也有訣竅。（圖／pinterest）

不過，你也別以為吃火鍋時少吃肉多吃菜就會瘦，蔬菜的挑選上也有訣竅！像是蘿蔔、花椰菜、菠菜等高纖維蔬菜就是很好的選擇！高纖蔬菜由於擁有高飽足感，可以抑制食慾讓你吃少一點，對於控制食量、減脂也很有幫助喔！

澱粉是大忌

▲米飯、麵食都容易累積脂肪。（圖／subsc.jp）

再來這點，或許多數人都明白，澱粉本身就是容易累積成脂肪的萬惡美食，更何況吃火鍋時已經攝取過多熱量，再加上米飯就會超標！因此若你想好好享受火鍋，卻又不願發胖的話，米飯、麵食等澱粉類就要盡可能避免，寧願菜吃多一些，也不要不知不覺間扒了兩碗白飯！

醬料有學問

▲火鍋必備的沙茶醬，熱量高得驚人。（圖／justonecook）

說起火鍋，最讓人著迷的，還有沾醬！十幾種配料隨興搭配，那滋味真的讓人口水直流～只是火鍋沾醬到底該怎麼篩選才不怕胖呢？專家提到，像是較重口味的辣椒油、炸蒜酥、沙茶醬都是熱量較高的品項，必須避免，想要吃得輕盈、健康一些，不如選擇生蒜頭、醬油與醋來調味，熱量也較低喔！

吃慢一點

▲慢慢吃也是瘦身的最大關鍵。（圖／konichanana07.tumblr.com）

最後要提醒的一點，也是瘦身的最大關鍵「飲食速度」由於大腦運轉時，需要花20秒的時間才能接收到吃飽了的訊息，因此吃飯速度慢一些，不僅能更快感受到飽足感，同時也能抑制食量，避免自己吃太多，對於外食主義者是很好的瘦身技巧喔！

TEXT／Bella.tw儂儂 PHOTO／網路

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